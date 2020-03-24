比尔·盖茨：新冠疫情提醒我们人人平等

北京时间3月24日下午消息，据外媒报道，现年64岁的盖茨，已经在上月捐赠了8500万英镑用于病毒预防。他说，尽管混乱在蔓延，但“发生的一切事情背后自有深意”。

在一封题为“我们可以从新冠病毒疫情中学会什么”的公开信中，他写道：

“冥冥中自有深意” “我坚信，无论是好是坏，眼下所发生的一切事情背后自有深意。” “在我深入思考这件事时，我想与大家分享自己的心得：新冠病毒对我们到底意味着什么。”

1）它提醒我们，无论文化、宗教、职业、财富或声誉，我们人人平等。在病毒面前，我们更是人人平等。或许，我们也该平等对待所有人。

如果你不信，可以去问问汤姆·汉克斯。

2）它提醒我们，我们所有人的命运息息相关，对个人的影响，也是对大家的影响。

它提醒我们，我们所筑起的错误高墙意义寥寥，因为病毒依旧畅行无阻。

它也提醒我们，我们虽眼下困难重重，但有更多人一生都困难重重。

3）它提醒我们，健康是无价的，但我们的生活方式却把健康抛之脑后，吃着无营养的加工食品，喝着化学物质污染过的饮用水。

如果我们继续无视健康，疾病终究还会困住我们。

4）它提醒我们，人生短暂，互帮互助才是真谛，帮助老人、帮助患者，才是我们真正该做的。

不要把生命浪费在抢购厕纸上。

5）它提醒我们，我们的社会是多么地物质至上，当困难降临，我们才知道必需品（食物、水、药品）才是我们的真正所需，动辄上万的奢侈品给不了任何帮助。

6）它提醒我们，陪伴家人的重要性，也提醒我们，曾经错过了多少团聚的时光。

它迫使我们回到家中，与家人团聚，巩固家庭纽带。

“我们应该做的”

7）它提醒我们，工作不是一切。我们虽以工作为生，但不是为工作而生。

我们真正该做的是互相扶持，互相保护和互惠互利。

8）它提醒我们，时刻自省。

它提醒我们，不管你自以为伟大还是真的伟大，病毒可以使我们的世界顿时陷入瘫痪。

9）它提醒我们，自由意志的力量掌握在我们自己手中。

我们可以选择合作，选择互相帮助，分享、给予、支持彼此；我们也可以选择自私自利，关起门来只关心自己。

事实上，患难见真情，此话诚不我欺。

10）它提醒我们，我们可以耐心等待，可以惊慌失措。

我们可以保持理智，明白类似的情况曾经多次发生，灾难也终究会过去；或者我们也可以恐慌，宣扬世界末日的到来，但这终究百害而无一利。

11）它提醒我们，这既是终点，也可以是新的起点。

这可以是反思和互相理解的时期，我们可以从错误中吸取教训；也可以是一个循环的起点，陷入其中的我们只有真正吸取教训才能打破循环。

12）它提醒我们，我们的地球生病了。

它提醒我们，我们应该正视滥伐森林的严重性，就像我们重视货架上厕纸消失的速度一样。我们患病，是因为我们的家出现了异常。

13）它提醒我们，黑夜之后会有黎明。

生命是循环往复，我们经历的人类历史周期中的一个阶段。我们无需惊恐；一切终将成为过去。

14）人们认为新冠病毒是一场巨大的灾难，而我却认为它是一个“伟大的纠正者”。

新冠病毒疫情的出现，是为了提醒我们似乎已经忘却的重要教训，吸取教训还是一意孤行，取决我们自己。