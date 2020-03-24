卢伟冰谈 Redmi K30 Pro 高刷新率“可能失误”：为了全面屏和长续航

IT之家3月24日消息 今日下午，小米集团副总裁、中国区总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰在北京小米科技园，正式发布了Redmi K30 Pro。

Redmi K30 Pro采用极致全面屏设计，无水滴无挖孔，拥有92.7%屏占比，搭配3D四曲面机身，拥有天际蓝、月幕白、太空灰与星环紫四色可选。

全系标配三星AMOLED屏幕，无水滴无挖孔，鲜艳瑞丽的高画质屏幕。德国莱茵TÜV全局护眼认证，提升屏幕显示质量，同时为你提供更舒适的用眼环境。

IT之家观看直播时获悉，在谈到为何没上90Hz等高刷新率屏幕时，卢伟冰十分坦诚地单独做了说明，“10个月前，我们可能犯了一个失误”。据卢伟冰称，此前在微博上宣布Redmi K30 Pro搭载60Hz屏幕时，引发了不少网友的讨论。

卢伟冰称，没有上90Hz屏幕刷新率也不是为了让路小米10手机，实际上，Redmi K30、K30 Pro 两款产品都是10个月前就规划了，当时团队并不确定高刷新率屏幕一定是用户非常在意的方向。

另外，在Redmi K30 Pro上，要用上升降式摄像头全面屏，同时还要做好续航，而使用高刷新率就要缩小电池的体积和容量，是要小一点的电池和多出的30Hz的屏幕刷新率，还是真全面屏和大电池，最终团队选择要保证长续航。

卢伟冰最后称，“做产品只能无限接近完美，但也要接受现实的不完美。”Redmi K30 Pro搭载60Hz屏幕，其余一切都是顶配。