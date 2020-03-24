小米卢伟冰：Redmi 5G满产旗舰揭示手机行业正全面复苏

本期访谈，网易科技独家对话小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理，卢伟冰。

全球第三大智能手机厂商：没看的太重要

2019年底，Redmi K30系列的发布，被普遍认为是手机行业具备一定里程碑意义的标志性事件，这是5G手机首次被小米将价格门槛拉低至2000元以下，为5G手机在消费级用户中的普及起到了一定推动作用。

2020年，随着疫情的爆发，众多行业在第一季度的生产、经营、销售几近停摆，手机行业也是受到影响较为明显的领域之一。

近日，市场调研机构Strategy Analytics发布了2020年2月全球智能手机市场报告显示，小米在2月的出货量和销量首次超过华为，成为全球第三大智能手机厂商。针对数据报告和排名变化，卢伟冰显得冷静和理性。

“我们并没有把这份报告的数据看得很重要，原因在于，今年2月我们经历了一个相对特殊的时期，所以很难从目前的成绩得出结论，需要更多时间去观察和解读。”

当然，报告数据依然具备一定参考意义，卢伟冰认为，目前的状况至少可以验证以下几点：第一、小米的全球化布局优势开始显现；第二、小米手机10发布后令人满意的市场表现；第三、小米的电商模式在非常时期发挥了关键作用。

不止小米，在过去一段时间，不难看出疫情对于整个手机行业的影响，全球最具影响力的通信行业大会MWC的取消，就是其中最为具代表性的事件。此外，雷军也在不久前公开表示，疫情让手机行业按下了暂停键。针对疫情的手机行业的具体影响，卢伟冰认为需要分为几个阶段来分析和应对。

第一阶段：国内疫情爆发后，疫情对于国内市场的影响。其中包括春节前后线下门店的低营业率、仓库物流停工等，都是对于消费端最为直接的影响；

第二阶段：国内工厂生产放缓。疫情对于工厂生产的影响较为显著，为了保证生产的安全，大部分工厂在疫情期间停工，因此出现了小米10和Redmi K30为代表的主力机型短暂的缺货状态；

第三阶段：全球疫情爆发，对于海外市场的影响。目前，欧洲大部分线下店面关闭，同时，海外市场整体电商渠道及物流效率，相比国内还有些滞后，这也是目前整个手机行业正在经历的阶段。

此外，卢伟冰还表示，全球疫情的大背景下，对于每个国家不同的疫情状况和政府针对本国疫情所采取的应对机制有所差异，以及全球汇率的变动，都是影响全球市场波动的重要因素。

针对上述目前整个手机行业所面临的影响，卢伟冰解释了小米的应对方案和现状。首先，基于小米天然具备的电商属性，在疫情期间的受影响程度本身就会相对较小，这一点在不久前的中国市场表现已经得到验证；其次，供应链方面目前复工率已经达到80%-90%，雷军此前提到的“尽快恢复生产”的当务之急，已经不是问题。

满产旗舰象征行业复苏 竞争要回归产品

在5G商用逐渐普及的当下，对于普通消费级用户来说，手机产品本身的产品力更加受到普遍关注。

关于手机产品本身的整体对比层面，卢伟冰谈到小米与其主要竞争对手之间的关系：“抛开品牌、爱国情怀和自主研发逻辑等情绪化因素，回到理性的产品层面，小米10 Pro与华为Mate 30 Pro相比，完成了90%的碾压。”“而Redmi K30 Pro相比荣耀 V30 Pro，根本就是99%的碾压。”

卢伟冰表示，“Redmi K30目前的销量比我预期的少很多，主要原因依然是疫情对于供应链的影响。目前来看，相对于直接竞品荣耀V30，Redmi K30在销量上处于基本持平状态。供应链完全恢复正常后，我们会拉开对手至少3倍的销量差距。”

疫情期间，Redmi红米手机通过官方微博宣布K30 Pro工厂全面复产，包括三星显示、汇顶科技以及Qualcomm中国在内的供应链合作伙伴均表示祝贺，产业链信心被再度提振。

同时卢伟冰也对网易科技坦言，品牌层面，Redmi目前相比竞争对手，依然存在一些弱势。

卢伟冰表示，小米手机10发布后，用户来源主要集中于两个品牌和产品：苹果iPhone，和华为Mate 20 Pro，而目前小米手机10的销量表现，不但远超小米自身预期和行业预期，同时也远超竞争对手预期。

提到企业的价值观，卢伟冰认为，小米追求的是产业透明和信息对称，正确的做法是用理性和事实来看待产品本身，而不是陷入无休止的口水战。

数小时后，Redmi的又一款5G手机新品：Redmi K30 Pro即将发布，这次，从行业角度而言，这款产品具备“满产旗舰”的概念。对于“满产旗舰”概念的理解，卢伟冰解释到，回到小米手机10发布的时间，也就是2020年2月13日，大众普遍还在被疫情的情绪所困扰，而时间转到一个半月后的今天，包括我们身处的手机行业，急需恢复正常生产以保持经济的恢复和活力。因此，Redmi K30 Pro发布的意义，不止于产品本身，同时传递了整个手机行业生产全面恢复的象征，更应该理解为对于行业整体复苏的坚定信念。

对于Redmi K30 Pro的市场预期，卢伟冰对网易科技表示，首先，由于产品的旗舰定位，各方成本增加，Redmi K30 Pro在售价方面会有一定提高。同时，在产品力方面，新品无论与Redmi自身还是与竞争对手的产品相比，均会有全方位提升。

2019年，雷军曾公开表示，2020年小米要发布10款以上5G手机，对于之前的规划是否会受到疫情的影响做出调整和改变，卢伟冰表示，目前小米的所有手机新品发布节奏没有任何变化，而随意疫情稳步好转，在2020年第一季度之后的规划，则更加不会受到任何影响，小米关于海外市场的既定规划也将一切照常。

目前，一些手机厂商采取4G手机和5G手机并行推进的策略，卢伟冰则认为，这种现象从某种角度讲，只是一些厂商消化库存的手段之一。小米此后将不会再发布2000元以上的4G手机新品，而是继续对5G手机的普及进行深挖。

5G手机普及，可助推5G应用发展

“5G应用虽然还没有出现所谓的“杀手级”，但也只是时间问题。”卢伟冰对于目前消费者对于5G手机额接受度，以及对于5G应用的爆发充满了自信和期待。

卢伟冰表示，作为普通的消费级用户，在购买5G手机前，一定会考虑自己的手机将来是否可以支持5G应用的使用。

“手机的需求极端刚性，如果你目前使用的是一台4G手机，并且可以继续使用无需更换新机，你有可能不会考虑购买5G手机。但是无论你目前使用的是哪种网络的手机，一旦需要换机，那一定会考虑5G手机。”卢伟冰对于用户的消费心理有着自己明显的逻辑和把控。

此外，卢伟冰谈到，在5G手机普及的时代，小米依然会注重产品的性价比。卢伟冰认为，性价比的概念，对于大多数的手机厂商来说，有可能只是针对一两款产品的短期营销手段，而对于小米而言，性价比会是贯穿始终的产品理念，5G手机当然也不会例外。

目前在5G的商用部署方面，中国已经走在世界前列，对于全球5G技术和应用的发展趋势，卢伟冰认为，当下的5G应用面临以下几大问题，包括：网络覆盖，5G终端，资费等，而这些问题的最终解决，需要5G手机的普及进行推动。

卢伟冰对网易科技表示，目前正是由于中国在世界范围内承担着5G商用普及领先者的角色，因此“领先者”的身份，也成为了中国在5G时代面临的最大困难。作为领先者，我们需要不断探索和引导全球技术和应用的发展方向，同时，中国5G市场的成败，也极大层面地决定了全球5G市场的繁荣与否。