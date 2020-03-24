统信软件全国组织架构敲定：1个总部，11个省市公司

IT之家3月24日消息 今天下午，统信软件宣布全国组织架构已敲定，统信软件将打造1个总部、11个省市公司、5大研发中心、3大通用软硬件适配中心。

统信软件表示，统信操作系统目前就绪情况良好，它基于Linux内核采用同源异构技术，已发布四种CPU架构（AMD64、ARM64、MIPS64、SW64）产品，提供高效简洁的人机交互、美观易用、智能协同的原创应用及安全稳定的系统服务，为用户交付可用和好用的自主操作系统。

IT之家了解到，统信UOS提供1个版本的产品，1套应用开发接口、1个应用开发支撑平台、1套标准规范、1个应用商店和软件仓库、1套产品文档，使得用户有着更低的选择成本，享受更好的产品创新，以及更强的技术服务。

统信软件称，公司成立之初，员工就已经超过1000人，公司研发人员占比超过70%，具备雄厚的操作系统研发基础。3月10日官方对外开启扩招5000人的计划，快速壮大，形成独特的人才格局。

在未来，统信软件表示将加强联合各大CPU厂商集成内核补丁，实现不同CPU平台使用统一源代码，实现全平台系统的同步更新和维护；加强联合各大安全厂商深入合作，为统信UOS产品查找漏洞及时修复，巩固系统安全防线；加强联合固件和整机厂商打造从固件、Grub、内核、用户态的链式验证，保证用户系统的完整性。