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继被曝出史诗级零日漏洞后，微软再公布全新高危漏洞

2020/3/24 19:42:52来源：雷锋网作者：刘琳责编：远洋评论：

尽管它漏洞百出，但我们还是放不下，这就是真爱了吧。

在疫情肆虐下，Win 10 的日子也不好过，先是前不久被爆出现了史诗级零日漏洞“永恒之黑”，现在又一漏洞威胁找上门来。

不亚于“永恒之蓝”的“永恒之黑”

3 月 12 日，微软安全公告披露了一个最新的 SMB 远程代码执行漏洞（CVE-2020-0796），攻击者可利用该漏洞无须权限即可实现远程代码执行，一旦被成功利用，其危害不亚于永恒之蓝，全球 10 万台服务器或成首轮攻击目标。

该漏洞存在于一种局域网文件共享传输协议——SMB（Server Message Block）协议中。攻击者可以利用这一漏洞连接启用 SMB 服务的远程系统，并以系统最高权限运行恶意代码，从而控制目标系统。

值得注意的是，2017 年导致 WannaCry 和 NotPetya 勒索软件在全球蔓延的，正是 SMB 协议。腾讯安全专家也指出，此次的 SMB 远程代码执行漏洞与“永恒之蓝”系统漏洞极为相似。因此，该漏洞也被称为“永恒之黑”。

微软也将该漏洞评为“ Critical ”高危级别。

据介绍，“永恒之黑”也是利用 SMB 漏洞远程攻击获取系统最高权限，黑客一旦潜入，可利用针对性的漏洞攻击工具在内网扩散，综合风险不亚于“永恒之蓝”，政企用户应高度重视、谨慎防护。

除了直接攻击 SMB 服务端远程执行代码以外，“永恒之黑”还允许攻击者向目标系统发送“特制”网页、压缩包、共享目录、Office 文档等，一旦目标系统打开，就会触发漏洞，受到攻击。

不过，“永恒之黑”只影响安装了最新版本 SMBv3 的系统。目前已知会受到影响的系统为 Win10 v1903, Win10 v1909，以及 Windows Server v1903 和 Windows Server v1909，Win 7 系统不受影响。

目前，微软已经发布了补丁修复。（附下载地址：https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4551762）

微软再发布全新高危漏洞，将影响所有 Win 10 系统

3 月 23 日，微软又披露了一个全新的 Windows 系统高危漏洞，影响所有受支持的 Windows 版本，并且目前被黑客通过“有限的针对性攻击”加以利用。

该漏洞涉及与 Windows 字体有关的 Adobe Type Manager 库，微软表示攻击者可以通过多种方式利用此漏洞，例如欺骗用户打开特制文档或在 Windows 预览窗格中查看它。一旦打开文档(或在 Windows 预览中查看)，攻击者就可以在易受攻击的设备上远程运行恶意软件(如 Ransomware )。

该漏洞同样被评为“ Critical ”高危级别，是微软最高的漏洞级别。

微软表示，当前没有可用的修复程序来修补漏洞，不过微软表示将会在 4 月 14 日更新修复补丁。同时，微软也提供了一些临时解决办法，比如在 Windows 资源管理器中禁用“预览窗口”和“详细信息窗口”。

用户对 Win 10 信任度还剩多少？

毫无疑问，Win 7 是成功的，时至今日，依然有不少用户还在使用 Win 7 的系统，而接替 Win 7 的 Win 10 却接连翻车，这也让用户们也极为不耐烦：“早知道这么麻烦，还不如不升级，升级了又都是漏洞”。

而面对网友的这些吐槽，微软确实难逃其咎。

众所周知，系统漏洞往往会被黑客利用进行入侵，但部分企业安全风险意识较为薄弱，面对已知漏洞或全然不知，或束手无策，或满不在乎，以致在现有网络空间中，漏洞仍然大量存在，进一步助长了网络黑产的攻击势头。

据腾讯安全威胁情报中心数据显示，截至 2019 年底，仍有 79% 的企业终端上存在至少一个高危漏洞未修复。在主要的高危漏洞中，RTF 漏洞( CVE-2017-0199 )补丁安装比例最低，目前尚有 74% 的机器未安装该补丁，就连曾席卷全球的“永恒之蓝”系列漏洞仍有 20% 的机器未进行漏洞修复。

而在 win 7 停服的两个月内便接连被爆多个漏洞，这对于用户来说都是不好的信号，所以，也有网友号召大家集体逃离 windows ,建议大家投入 Linux 的怀抱。

为什么是Linux 呢？首先 Linux 是一个免费操作系统，不用花钱；其次 Linux 上可以使用的日常软件现在也越来越丰富了。就算是你常用的软件只有 Windows 版而没有 Linux 版，也有相应的解决方案。Linux 系统中有个软件叫做 Wine，它可以在 Linux 环境中直接安装使用 Windows 程序。

不过，即便你逃离了微软的 Windows ，也很难逃离 Office 办公套件，我们还是得乖乖等修复补丁。

所以，我们不如期盼微软能给出更好的解决方案吧。

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关键词：Win10

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