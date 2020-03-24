中国移动研究院牵头发布《网络切片分级白皮书》

3月24日，中国移动研究院在5G SA（5G切片联盟）联合华为、腾讯、中国电力科学研究院、数字王国共同发布了《网络切片分级白皮书》。

白皮书基于垂直行业需求、网络切片标准定义以及产业实现能力，将端到端5G网络切片分为五个能力等级：

L0公众网普通切片

L1公众网VIP切片

L2行业网普通切片

L3行业网VIP切片

L4行业网特需切片

同时详细介绍了五大切片等级的具体定义，对应的无线、传输、核心网关键技术能力以及基于安全、运营和定制化业务视角的综合分级方案。

为了让垂直行业客户更好地理解切片分级概念，白皮书以4K超高清视频直播、电网切片等典型行业应用场景为例，进行了切片等级的映射匹配和解决方案介绍；同时对五种等级的切片进行了成本分析，为未来网络切片的商品化设计和定价提供了技术参考。

作为5G核心标志性技术之一，网络切片旨在依托于同一网络基础设施，按需定制打造差异化的5G“逻辑”专网，从而服务于大网及行业用户在不同业务场景下的不同网络需求。随着5G 2B建设新一波浪潮的来临，行业客户对于5G网络切片的认可度和期望值越来越高。因此，从资源能力和网络能力视角针对5G网络切片的等级进行统一划分和准确定义，不仅有助于运营商作为服务提供者更好的规划和部署5G网络切片，也有助于行业客户作为服务使用者更加准确的认识5G网络切片的能力并做到按需选择对应等级的切片服务。

此次白皮书的发布，为技术和应用搭建了简洁易懂的桥梁，对推动5G网络切片的产业应用和商业部署具有重要意义。

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