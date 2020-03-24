因新冠疫情影响，SpaceX无限期推迟阿根廷卫星发射

北京时间3月24日晚间消息，据外媒报道，在阿根廷实施严格的旅行限制后，太空探索技术公司SpaceX为该国进行的SAOCOM 1B卫星发射计划遭到无限期推迟。这是新冠病毒大流行给SpaceX带来的首个恶果。

SAOCOM 1B是一颗重约3吨的雷达卫星，此前预计最早将于3月30日发射升空。这颗卫星是于2月23日左右运抵卡纳维拉尔角，也正是在那时，全世界开始感受到病毒大流行带来的影响。目前SAOCOM 1B可能已被安置在卡纳维拉尔角空军基地的SpaceX有效载荷处理设施中。在阿根廷和其他国家组成的专家小组能够进入航天器并为发射做好准备前，该卫星的发射只能等待。

值得庆幸的是，一旦阿根廷航天局为SAOCOM 1B的发射做好了准备，这项任务仍将创造一项新的历史——这是半个多世纪以来，火箭首次从美国东海岸沿极地轨道发射。

2018年10月，SpaceX首次使用位于西海岸的着陆台LZ-4，从范登堡空军基地成功发射了SAOCOM 1B的前身——SAOCOM 1A。自那以后，该卫星一直在太空中成功运行，为科学家、农民等群体提供高质量的卫星雷达和地球观测数据。

阿根廷航天局计划建立的是一个双卫星系统（two-satellite constellation），因此又花了15个月左右的时间制造和组装SAOCOM 1A的姊妹卫星（即SAOCOM 1B），并于2019年12月组装集成完毕。2020年1-2月间又完成了一些额外的机械和电气测试以验证卫星的健康状况，随后该卫星被运往美国佛罗里达州的肯尼迪航天中心。

在新冠病毒开始全球大流行后，阿根廷政府最终作出了禁止国际旅行的决定。科学卫星发射事务没有从政府获得旅行豁免权，这意味着阿根廷航天局无法从佛罗里达来回运送人员和物资——这对于像卫星发射这样的复杂事务来说必不可少。因此，SpaceX的SAOCOM 1B发射计划将被推迟，直到阿根廷能够放宽国际国内旅行限制——但目前还无法预测何时才能放宽这一限制。