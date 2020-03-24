提起佳能只知道相机、打印机？它还将会生产OLED材料

提到佳能，大家首先会想起什么？我相信大部分人第一反应是单反相机、单反镜头或者是打印机。佳能生产的相机、打印机在我们生活中随处可见，但这仅仅是它业务的一部分。

近日，佳能宣布正在考虑进入OLED材料市场，生产OLED材料，表示其子公司福井佳能材料（Fukui Canon Materials）将会与佳能自己的研发团队一起领导该项目。

尽管佳能公司并没有透露将生产哪类OLED材料，但据相关资料介绍，佳能目前拥有热活化延迟荧光（TADF）技术的一些专利，可以研究TADF的发射器。

实际上佳能旗下的子公司佳能Tokki已经从事超过25年生产制造OLED制造设备的经验，在全世界所有的蒸馏设备厂商中，佳能Tokki凭借其稳定量产和技术成熟的优势独占鳌头。

▲OLED蒸镀技术示意图

与其他蒸馏设备公司相比，佳能Tokki能够把制造误差控制在5微米之内，这个技术世界上只有佳能Tokki才能够做到，凭借卓越的技术几乎垄断了整个OLED蒸馏设备市场，连三星制造OLED屏幕的设备也是从佳能Tokki处购买，可见其实力强大。

由于生产OLED制造设备需要缓慢的时间，订购Tokki产品的客户往往都要等待上两年。当年富士康收购显示屏制造商夏普后，董事长郭台铭曾亲自访问了佳能Tokki位于新泻的总部，以求获取订单。

令人感到意外的是，佳能Tokki并不是一家大型公司，它的员工数只有364名，并且位处于日本的一处乡村内，只是一个乡村企业。

就目前所了解的情况来看，佳能有很大可能会进入OLED材料市场，凭借其多年的OLED研究经验，或许会对市场产生一定的影响。