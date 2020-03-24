苹果iPad Pro 2020外媒评测汇总：性能提升不大，鼠标支持和激光雷达是重头戏

IT之家3月24日消息 MacBook Air 2020的媒体评测已于上周出炉，今天2020款iPad Pro的媒体评测也已经出来了。总体而言，大多数评测都认为2020款iPad Pro是2018款的小幅升级，但iPadOS 13.4带来的鼠标支持则很好用。

TechCrunch的Matthew Panzarino称新款A12Z仿生处理器性能与A12X处理器相近，但其速度已经非常够用了。他还指出，他无法对新的LiDAR激光雷达进行测试，因为尚无可用的应用程序可以利用它。Panzarino还指出，2020 iPad Pro确实具有额外的GPU内核和“增强的散热架构”，这些改进的全部好处还有待观察。

不过，苹果似乎没有给媒体提供带有触控板的妙控键盘，不过有些媒体还是使用其它触控板对其进行了测试。The Verge的Dieter Bohn十分称赞苹果这个键鼠功能的表现：关于iPad上的触控板支持，我还有很多话要说，但是这里是简短的版本：我认为苹果尽可能做的完美了。滚动感觉很自然，一开始感觉鼠标光标改变形状以匹配按钮的方式很奇怪，但我想我会喜欢。但是，将光标向上推到屏幕边缘以弹出Dock、通知中心和侧边栏应用时，会产生一些直观上的怪异。

CNN的Jacob Kool提到了关于12.9英寸iPad Pro的电池续航方面的一些表现：我们的12.9英寸设备可以轻松维持一天，我们在第一天用了大约六个小时，第二天早晨又把它捡起来，又用了4个小时。通常，根据使用情况，一般能用10到11个小时，令人印象深刻，并且与2018年型号表现一致，也符合苹果声称的10个小时。

CNBC的Todd Haselton写道，除了新的AR功能之外，2020 iPad Pro的摄像头系统在整体上也更好：苹果还改进了新款iPad Pro上的摄像头。有广角镜可以让你在场景中捕捉更多景象，效果很好，就像最新的iPhone一样。现在，你可以使用广角镜和超广角镜录制4K视频，摄像师可能会喜欢。但我不经常使用iPad拍照或录像。

Six Colors的Jason Snell写道，新的2020 iPad Pro是向前迈出的一小步，但其令人难以置信的性能超过了2020 MacBook Air：新的iPad Pro与上一代产品相比虽然性能没有很大的进行，但即便如此，它仍然比本周发布的中端MacBook Air还要快。

IT之家发现，外媒的整体共识似乎是这样的：2020 iPad Pro在很大程度上是对2018年机型的迭代更新，在性能上做了些微改进并增强了摄像头系统。LiDAR激光雷达非常有可能成为最大的新功能，但我们必须拭目以待，看看苹果和第三方开发人员会怎样利用它。另外，预计“妙控键盘”将是今年iPad Pro更具变革性的增强功能之一，但要到5月份才能购买使用。