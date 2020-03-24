华为P40/Pro详细参数表曝光，后天发布

IT之家3月24日消息 德国媒体winfuture今晚曝光了华为P40和P40 Pro的详细参数，一起来看一下。

报道称，尽管P40和P40 Pro在某些地区提供纯LTE版本，但在欧洲，华为仅提供搭载麒麟990 5G Octacore SoC的版本，该芯片通常包括5G调制解调器，价格分别为799欧元和999欧元起。

▲P40 Pro

华为P40 Pro具有6.58英寸AMOLED曲面屏幕，华为试图在该机上实现近乎无边界的外观，其屏幕分辨率为2640x1200，像素密度为441 PPI，屏幕还提供90Hz的刷新率。

P40/Pro采用了药丸形状的屏幕打孔，以容纳具有F / 2.2光圈和自动对焦的3200万像素前置摄像头，还有产生深度效果的附加摄像头，P40 Pro还具有红外传感器，该红外传感器不仅负责深度效果，而且还负责基于IR激光的人脸解锁。

相机是华为新机的主要亮点，Pro版带有两个RYYB传感器，其中一个用于照片，另一个主要用于视频。主传感器的分辨率为5000万像素，华为称之为“ UltraVision”摄像头。该传感器具有F / 1.9光圈，支持光学防抖。还使用称为Octa相位检测（Octa PD）的系统来快速地进行对焦。

在欧洲，华为P40 Pro具有8 GB的RAM，闪存的大小为128或256 GB，使用NanoMemory-2存储卡可以轻松扩展。有两个SIM卡插槽，支持NFC和千兆WiFi。内置4200mAh电池，支持最高40瓦的SuperCharge快充，也支持无线充电。通过IP68认证，防水防尘。

▲P40

华为P40屏幕是一块6.1英寸OLED平面屏幕，2340x1080分辨率，并具有药丸状的切口，用于3200万像素的前置摄像头（F / 2.0），同样有一个深度传感器，没有3D面部识别功能。3800mAh电池，最大22.5瓦快充，不支持无线充电。

华为P40尽管也搭载5000万像素RYYB滤镜F / 1.9 UltraVision传感器，但不支持光学防抖。此外，还有一个1600万像素F / 2.2的超广角相机，以及一个具有远摄和F / 2.4、支持OIS的800万像素传感器。

华为P40系列新机发布会将于北京时间 3月26日晚上21:00举行，届时IT之家将带来详细报道，敬请关注。

更多配置见下表：