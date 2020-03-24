爱尔兰：无法动用苹果144亿美元税款抗击新冠病毒

北京时间3月24日晚间消息，据国外媒体报道，在新冠病毒疫情快速蔓延之际，有政治家建议爱尔兰政府动用苹果公司之前补缴的144亿美元税款。但爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡（Leo Varadkar）今日表示，这在法律上是不可能的。

2016年8月，欧盟委员会裁定，苹果在爱尔兰非法逃税131亿欧元（约合144亿美元），苹果必须要将这部分税金返还给爱尔兰政府。2018年9月，苹果补缴完全部的税款。

但是，爱尔兰政府不会立刻动用这笔资金，而是要等待上诉案的结果。对于欧盟的该裁决，爱尔兰政府和苹果均表示不满，且已提出上诉。预计上诉案要持续数年时间。

如今，随着新冠病毒疫情的蔓延，爱尔兰国库吃紧。瓦拉德卡本月早些时候曾表示，爱尔兰可能需要为抗击新冠病毒而额外借款。

而爱尔兰新芬党（Sinn Fein）领导人玛丽·卢·麦克唐纳（Mary Lou McDonald）本周表示，爱尔兰政府“此时此刻”可以使用苹果补缴的税金。麦克唐纳称，这笔税款可以用来帮助那些被迫失业的人获得收入支持。

本月初有报道称，麦克唐纳孩子所在的都柏林一所中学的一名学生被证实感染了新冠病毒。而麦克唐纳也因此被隔离两周，被迫取消了一些活动和会议。

对于麦克唐纳的这一建议，瓦拉德卡今日向媒体表示：“苹果补缴的这笔税款放在一个托管账户中，在欧盟委员会决定其去向之前，这笔资金将一直存放在那里。”

瓦拉德卡还称：“欧洲法院将决定这笔资金是属于苹果公司，还是归爱尔兰税务部门所有，然后必须在欧盟各国之间分配。这不是我们能够决定的，现在由法院来审理。”

瓦拉德卡最后还称：“在提出这种垃圾建议之前，她（麦克唐纳）应该把事情弄得再清楚些。”

根据本月13日的报道，位于爱尔兰科克郡的苹果欧洲总部又有两名员工感染新冠病毒，使得欧洲总部感染病毒的员工数量上升至3人。