比尔盖茨谈新冠病毒爆发：美国反应不够快，错过避免强制封闭机会

北京时间3月25日早间消息，微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）周二称，由于美国对新冠病毒大流行的反应不够迅速，因此已经错过避免强制封闭的机会。

盖茨表示：“美国已经错过了无需封闭就能控制（新冠病毒）的机会。之前我们没有足够快地采取行动，因此无法避免封闭。”

过去几天，全美各地的政府官员都已建议或指示当地居民在家“禁足”以减缓新冠病毒的传播速度，这种病毒已在美国感染了至少4.65万人。加州、纽约市和华盛顿特区等许多州和市政府都已下令，暂时关闭了所有非必要的企业，其结果是申领失业金人数激增，股市跌至多年低点。

美国总统周二称，他希望企业能在复活节（4月12日）之前开业以缓解经济影响，但政府官员和卫生专家普遍批评了这种观点，警告称一旦复工则将导致医疗系统不堪重负，届时将有更多人死亡。

盖茨认同自我隔离将对经济造成“灾难性”影响，但此事“确实没有折中的办法”，并建议停工6到10周。他说道：“有谁肯对人们这样说：‘嘿，你们该继续出门就餐，去买新房子，别管墙角的那些尸体，我们希望你们继续花钱，因为有些政客认为GDP增长才最重要。’很难在大流行期间告诉人们说，明明知道做这些事情会传播疾病，却还应该去做。“

他还补充称，美国需要提高新冠病毒检测能力，更好地引导有需要的人去做检测：“我们仍然没能创造出（足够的）检测能力，无法给有需要的人做检测。必须组织起检测能力来，这件事十万火急，必须优先去做。“

自创立非营利慈善组织比尔与梅琳达-盖茨基金会（Bill and Melinda Gates Foundation）以来，盖茨长期致力于卫生领域的工作。上周，盖茨在Reddit论坛上主持了一次讨论会，就新冠病毒大流行的问题与用户进行了讨论。

在此以前，盖茨曾在2015年TED演讲中警告称，世界需要更多地为大流行做好准备。他在当时指出：“我们实际上几乎没向流行病防控系统投入什么资金，还没有为下一次流行病做好准备。”他在周二提到这次演讲时表示：“很遗憾，（后来还是）几乎什么都没做。”不过，他仍对前景表示乐观。