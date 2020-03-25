美股暴涨：道指创单日最大上涨点数，一天后苹果重回万亿俱乐部

北京时间3月25日消息，对美国国会通过巨额财政刺激法案的乐观预期，推动美股今天暴涨，道指创下有史以来最大单日上涨点数。截至收盘，道指涨2112.98点，涨幅为11.37%，报收20704.91点；标普500指数涨209.93点，涨幅为9.38%，报收2447.33点；纳指涨557.18点，涨幅为8.12%，报收7417.86点。

美国主要科技巨头绝大多数上涨，脸书涨8.7%，亚马逊涨1.96%，苹果涨10.03%，NetFlix跌0.82%，Alphabet涨7.37%，微软涨9.09%。

中国主要科技股全线上涨，网易涨8.38%，爱奇艺涨7.1%，拼多多涨5.72%，微博涨3.99%，腾讯音乐涨5.19%，阿里巴巴涨5.34%，京东涨6.22%，趣头条涨19.49%。

图：苹果股价上涨10.03%，市值再次超过1万亿美元

中概股股价

其他中概股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：500彩票网（涨22.32%），人人公司（涨17.24%），途牛（涨15.73%），瑞幸咖啡（涨15.14%），乐信（涨14.16%），优信（涨13.82%），老虎证券（涨13.79%），新东方（涨13.34%），云集（涨13.33%），易车网（涨12.78%），好未来（涨12.68%），微贷网（涨12.63%），网易有道（涨12.58%），蘑茹街（涨12.38%），流利说（涨11.82%），1药网（涨10.07%），信而富（涨10.0%），华米（涨9.72%），蔚来（涨9.7%），哔哩哔哩（涨9.58%），360金融（涨8.76%），迅雷（涨8.51%），中芯国际（涨7.45%），富途控股（涨6.71%），携程网（涨6.52%），信也科技（涨6.34%），前程无忧（涨6.25%），金融界（涨5.79%），触宝（涨5.71%），简普科技（涨5.48%），宝尊电商（涨5.48%），新浪（涨5.22%），虎牙（涨5.11%），无忧英语（涨4.71%），58同城（涨4.61%），乐居（涨4.35%），宜人贷（涨4.32%），欢聚集团（涨4.26%），汽车之家（涨4.12%），兰亭集势（涨4.05%），搜狐（涨3.93%），中通（涨3.81%），凤凰新媒体（涨3.25%），寺库（涨2.84%），陌陌（涨2.77%），云米（涨2.47%），小牛电动（涨2.11%），百世（涨1.83%），搜狗（涨1.82%），唯品会（涨1.67%），聚美优品（涨0.7%），畅游（涨0.66%），世纪互联（涨0.15%）。

与上一交易日持平的公司包括：小赢科技。

下跌的公司包括：正保教育（跌0.27%），趣店（跌0.93%），如涵控股（跌1.8%），团车（跌2.26%），UT斯达康（跌2.39%），嘉楠科技（跌3.28%），猎豹移动（跌3.32%），品钛（跌4.35%），斗鱼（跌4.43%），达内科技（跌5.57%），搜房网（跌36.46%）。

图：58同城1.05亿美元现金收购优信二手车拍卖业务

58同城今天宣布与优信达成正式协议，以1.05亿美元现金收购后者与B2B网络二手车拍卖业务有关的部分资产和债务。交易将符合惯常的完成条件，预计将在今年上半年完成。58同城已经是网络二手车拍卖领域重要的B2C厂商。有了优信的B2B拍卖平台，58同城可以向经销商提供更多选择。一旦收购交易完成，两家公司团队将迅速整合。业内人士披露，优信今年以来的状况一直不好，这次将优信拍业务出售给58同城，大概率是为了求生存。去年以来，优信拍业务已大幅缩减，今年2月在诚盈中心的办公点已经退租。虽然是优信的起家业务，但在优信转战B2C业务的过程中，优信拍一直在收缩。去年5月，优信曾接受58同城的战略投资，方式是向后者发行1亿美元可转债。双方还在流量获客等多个方面开展合作。

图：猎豹移动第四季度净亏8.21亿元，股价跌逾3%

猎豹移动昨晚发布财报，2019年第四季度营收为6.12亿元，较上年同期的13.5亿元下降55.7%，较上一季度的9.2亿元下降33%。其中，猎豹移动工具应用收入为2.98亿元，同比下降61.9%。猎豹移动净亏损为8.21亿元，上年同期净利润为7.7亿元。2019年全年营收为35.88亿元，较2018年下降28%。其中，工具应用营收为15.73亿元，同比下降49.6%；移动娱乐业务营收达18.72亿，同比增长5.2%；人工智能等业务营收为1.43亿元，同比增长72%。2019年全年净亏损为3.14亿元，上年同期的净利润为11.67亿元。2020年2月，谷歌从应用商店中移除了近600款应用，并禁止其开发者进入Play软件商店及其广告联盟服务。截至目前，猎豹移动有约45款应用被移除。猎豹移动CEO傅盛表示，公司将严控海外业务成本，精简海外业务运营，公司还将重新回归国内移动互联网市场，把旗下移动工具和超级休闲游戏带回国内，在未来几个季度内，为公司构建稳健的中期增长引擎。今天常规交易中，猎豹移动股价下跌0.07美元，跌幅为3.32%，报收于2.04美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：Groupon（涨27.26%），Lyft（涨19.68%），Uber（涨17.81%），西部数据（涨17.75%），英伟达（涨17.16%），特斯拉（涨16.28%），戴尔科技（涨14.47%），PayPal（涨14.11%），Pinterest（涨13.9%），美光科技（涨13.12%），惠普公司（涨12.92%），思科（涨11.56%），Yelp（涨11.51%），IBM（涨11.3%），AMD（涨11.0%），恩智浦（涨10.95%），诺基亚（涨10.94%），iRobot（涨10.55%），LendingClub（涨10.38%），GoPro（涨10.3%），博通（涨9.97%），爱立信（涨9.87%），Spotify（涨9.74%），Salesforce（涨9.34%），甲骨文（涨8.26%），SAP（涨7.78%），索尼（涨7.75%），VMware（涨6.42%），英特尔（涨5.69%），黑莓（涨5.23%），eBay（涨5.05%），摩托罗拉系统（涨5.02%），Slack（涨4.85%），Twitter（涨4.7%），高通（涨4.69%），赛门铁克（涨4.64%），Snap（涨3.29%），Fibit（涨2.92%），Box（涨2.16%），Zynga（涨1.92%），速汇金（涨1.42%），Adobe（涨0.89%）。

下跌的公司包括：艺电（跌1.23%），动视暴雪（跌3.61%）。

图：预计特斯拉第四季度恢复正常盈利水平

Argus Research分析师比尔·赛勒斯基（Bill Selesky）星期二发表投资报告，将特斯拉股票评级由“买入”下调至“持有”，原因是疫情和两家工厂关闭造成的交付量下降，“疫情之前，我们曾预期特斯拉2020年交付量会相当强劲。我们仍然认为特斯拉长期前景看好，但在近期，消费者将更关注基本需求——食品、安全、工作等”。Argus Research对特斯拉2020年交付量预期为40.9万辆，比之前的预期下降了19%。特斯拉曾表示2020年交付量将达到50万辆。花旗银行分析师伊泰·迈克利（Itay Michaeli）把特斯拉目标股价由312美元下调至246美元，把2020年交付量预期由51.7万辆下调至43.4万辆。他维持对特斯拉股票的“买入”评级。迈克利称，交付量预期下降反映了“佛蒙特工厂生产中断（约2个月）、第三季度逐步恢复、第四季度完全恢复”的预期。他还预计特斯拉第一、二季度将出现亏损，第三季度略微盈利，第四季度恢复正常的盈利能力。星期二，瑞银分析师把特斯拉股票评级由“卖出”上调至“中性”。

今天常规交易中，苹果股价上涨22.51美元，涨幅为10.03%，报收于246.88美元，市值再次超过1万亿美元。星期一，苹果市值自去年9月份以来首次跌破1万亿美元。星期二美股收盘后，苹果市值为1.08万亿美元，成为按市值计算仅次于微软（1.13万亿美元）的第二大美国公司。毋庸置疑的是，苹果受到疫情很大影响。逾1个多月前，苹果发布业绩预警称3月份季度营收将低于预期。目前，虽然中国境内生产恢复正常，专卖店重新开业，但疫情在中国之外地区的快速传播，对苹果产品需求影响很大，尤其是iPhone。苹果已关闭中国市场之外的所有专卖店，美国移动运营商也关闭了许多营业厅。星期二，Piper Sandler分析师哈什·库马（Harsh Kumar）发布投资报告，将苹果目标股价由343美元下调至260美元，但维持“增持”评级。他还下调了2020和2021财年苹果每股收益预期。库马还指出，巨额现金储备是苹果的一大优势，“目前，我们更看好拥有巨额现金储备和能产生稳定自由现金流的公司。苹果是这方面最强大的公司之一，持有逾1000亿美元现金，过去12个月产生的自由现金流接近640亿美元”。