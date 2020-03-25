受疫情影响，谷歌决定直接跳过 Chrome 82 版本发布

受疫情影响，由于远程工作带来的工作计划调整，谷歌前几日曾公告暂时冻结 Chrome 和 Chrome OS 的版本更新，并优先考虑当前版本的稳定和安全性。

但根据 Chrome 开发人员 Jason Kersey 在官方 Chromium Google Group 中发布的最新消息，谷歌现在决定直接跳过 Chrome 82 的版本发布，“以确保将关注点都集中在安全和稳定性能上”。

根据 Jason 的说法，基于以上跳过 Chrome 82 的决定，他们开发团队制定了一系列接下来要立即采取的措施：

放弃当前的 M82 分支，删除架构支持，并停止测试/合并到分支

不会将任何新的 M82 版本推向 Dev，并将停止 Beta 版的稳定化

尽快将开发通道迁移至 M83

在 M81 上保留 Beta 通道，直到准备好发布 M83

此外，公告中还称，一旦 M81 准备好发布稳定版，Chrome 未来的里程碑时间表还将做调整，有可能提早推出 Chrome 83 的 Beta 版及稳定版。Chromium 开发团队下周将进一步讨论各版本的发布时间，预计届时会有新消息公布。

另一方面，微软 Edge 团队紧随上游节奏，此前宣布暂停 Microsoft Edge。可以预见的是，在谷歌此则最新公告发出后，Edge 也极有可能跳过 82 版本。