人工智能代码审查平台 DeepCode 方面宣布,将为 C 和 C ++ 添加基于 AI 的静态代码分析支持。

DeepCode AI 团队在发布的文章中写道:“C 和 C ++ 在接近硬件的软件领域(例如操作系统或具有高性能甚至实时性的软件)中占主导地位。首选这两种语言,是因为它们提供了很大的自由度和控制力。且这两种语言在软件开发领域占据了很独特的地位,因此就算是很小的错误也会产生很大的影响。”

C 和 C ++ 的静态代码分析是一个充满挑战的领域。据透露,DeepCode 花了大约三个月的时间来添加对 C 和 C ++ 的支持。DeepCode 工程师 Jan Eberhardt 称:“我们认为 C ++ 是命令式语言的特例,它具有所有底层功能,例如内存管理、引用、指针等。就其他任何“常规”命令式编程语言来说,我们在我们的指向和类型状态分析中不必进行任何更改。并且针对其他任何语言,我们预计实施时间约为一个月。”

目前,除了 C 和 C ++ 之外,DeepCode 已提供了对 Java、Python、JavaScript 和 TypeScript 的支持。