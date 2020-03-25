微软 Visual Studio 2019 for Mac 8.5 发布

Visual Studio 2019 for Mac 8.5 发布了，主要更新内容有：

ASP.NET Core 应用中的身份验证

许多 ASP.NET Core 开发人员都希望在创建应用程序时有身份验证这一功能。现在它实现了，在应用程序内商店创建新的 ASP.NET Core 项目时，新项目创建向导中会出现一个附加选项，可以选择 “No Authentication” 或 “Individual Authentication ”。

问题修复及改进

新版本听取了不少用户的声音，解决了一些问题。例如单元测试浏览器中的问题，以及一个在解决方案资源管理器中显示了重复的 launchSettings.json 和 appsettings.json 条目的问题。

除了更新 Visual Studio for Mac 中的 NuGet 发行版外，此版本还修复了 NuGet 软件包无法更新的问题，通过更具逻辑性的焦点顺序以及改进的 VoiceOver 和键盘导航功能，使 NuGet 软件包管理器更易于访问。

Visual Studio 2019 for Mac 8.5 还为 Azure Functions 3.0 带来了官方支持，用户可以使用 3.0 运行时来生成和部署函数。

有关此版本的更多消息请查看发布说明。

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