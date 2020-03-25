3 月全球 Web 服务器调查报告：nginx 域名份额首超 Apache

Netcraft 公司官网每月公布的全球 Web 服务器调查报告“Web Server Survey”是当前人们了解全球网站数量以及服务器市场分额情况的主要参考依据，2020 年 3 月份的报告目前已经发布。

3 月份报告共收录了 1 263 025 546 个站点数据，包括 257 194 796 个独立域名和 9 659 223 个面向 Web 的计算机。

其中微软和 nginx 域名总数在 3 月都有增长，nginx 获得了 484 万个域名（增长 7.2％），并将其市场份额提高了 1.6 个百分点至 28.1％，而微软获得了 21.5 万个域名。

nginx 在域名市场份额方面首次超过 Apache，超出了 136 000个域名，但是在活跃站点方面还是 Apache 领先，尽管其 3 月失掉了 225 000 个活跃站点，但 Apache 的市场份额仍比 nginx 领先 8.21 个百分点。Apache 在面向 Web 的计算机方面也处于领先地位，尽管与 nginx 相比仅占 3.17%。

其它方面，Google 丢失了 115 000 个域名，但获得了 510 000 个活跃站点，而 Oracle 丢失了 27 800 个域名和 22 200 个活跃站点。二者在域名市场份额都达不到百分之一，Google 占有 0.87％（-0.06 个百分点），Oracle 占有 0.22％（-0.01 个百分点）。

自从 12 月以来，Cloudflare 每月获得近 200 万个域名，但现在其快速增长也有所放缓，3 月仅增加了 714 929 个域名。

详情查看：https://news.netcraft.com/archives/2020/03/20/march-2020-web-server-survey.html

Web 服务器整体市场情况：

所有站点情况：

域名情况：

活跃站点情况：