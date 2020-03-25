SpaceX一员工确诊新冠肺炎，部分员工已被居家隔离

北京时间3月25日上午消息，据外媒报道，在加州霍索恩SpaceX的总部，至少已有一名员工和一名外部医疗人员已经确诊感染新冠病毒，部分员工已经隔离。

根据提供消息的内部信件，这名员工出国旅行归来后病毒检测呈阳性。所有已知与该员工有密切接触的员工都已经被送回家隔离14天。信件还确认，One Medical，一家在公司总部提供现场医疗服务的机构，其一名工作人员的病毒检测也呈阳性。这名工作人员已经立即回家隔离，确诊后未接触任何病人。三天前与这名工作人员有过接触的12名SpaceX员工也被送回家进行隔离。

SpaceX告知被要求回家的员工，在家隔离14天，并随时自我检查是否有感染新冠病毒的症状。One Medical也告知其在洛杉矶大区（包括靠近SpaceX 总部的地区）的医疗工作人员尽量呆在家中，如有任何症状立即进行病毒检测。

“One Medical主动联系了可能接触过确诊患者的SpaceX员工，”该医疗机构在邮件中写道，“我们的临床医疗团队建议这些员工进行自我隔离，同时密切关注是否出现新冠病毒相关症状。”

SpaceX尚未立即回复评论请求。

疫情或许也会进一步影响埃隆·马斯克（Elon Musk）的太空计划。原计划定于3月30日发射的阿根廷SAOCOM 1B地球观测卫星，因受疫情的影响，将无限期推迟。

▲埃隆·马斯克（Elon Musk）

像SpaceX这些太空防务公司被认为是“重要的基础设施”业务。他们的发射任务和技术关系到国家安全，全球定位系统的运作等等。因此，公司员工别无选择，如果健康状况许可，只能照常工作，即便是在现在这样的特殊时期。虽然不能远程工作，但SpaceX也已经调整了公司的运营，以保护员工。

在职员工和他们的家人透露，公司也在采取其他措施，努力保护其他紧张不安的员工。比如，为员工数量有限的口罩和手套等个人防护用品，扩大就餐位置之间的间距，要求员工使用一次性餐具等等。公司还计划购买更多温度计，以检测员工健康状况，并自己的生产洗手液。