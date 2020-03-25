美股大跌前贝索斯等抛售巨额股票，躲过巨亏

3月25日消息，据《华尔街日报》分析显示，从2月初到上周末，在美上市公司的高管总共出售了约92亿美元的自家公司股票，避免了高达19亿美元的潜在损失。

其中，亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯(Jeffrey Bezos)是最大卖家，他在2月份第一周抛售了价值34亿美元的股票，如果他持有这些股票到3月20日出售，损失可能高达3.17亿美元。

图：亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯

最新监管文件显示，这笔交易约占贝索斯所持亚马逊股份的3%。他在2月份第一周卖出的股票数量几乎与之前12个月卖出的股票一样多。亚马逊没有立即代表贝索斯对此置评。

没有迹象表明这些高管出售股票是基于任何内幕消息。美国股市在2月份创下历史新高，高管经常因为税收和其他原因(包括预设的交易策略)在年初抛售股票。

但分析显示，在美上市公司高管出售的股票数量比前两年同期增加了约三分之一。在2019年2月和3月同期，公司高管出售了价值约64亿美元的股票。

虽然贝索斯抛售的股票价值占最近抛售股票总价值三分之一以上，但数以千计的其他内部人士也选择在此时卖出股票。分析显示，150多名公司高管在过去12个月没有出售股票，但在2月和3月各自出售了价值至少100万美元的股票。

《华尔街日报》查阅了4000多份与2月1日至3月19日期间在美上市公司高管出售股票有关的监管文件，卖家避免的潜在损失是计算每只股票在出售时至3月20日期间的价值变化得出的。