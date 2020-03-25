苹果 macOS Catalina 10.15.4 正式版更新

IT之家3月25日消息 北京时间今天凌晨，苹果开始推送全家桶，iOS/iPadOS 13.4 正式版、watchOS 6.2 正式版，还有 macOS Catalina 10.15.4 正式版，建议大家可以在IT之家App首页顶部选择“苹果”专栏，或者自定义关注关键字，了解这些内容，更建议大家前往【果粉圈】畅谈，最近有不少好的精华技术贴建议阅读点赞。

距离上个版本 10.15.3 正式版的发布（北京时间1月29日）差不多过去了刚刚两个月，macOS Catalina 10.15.4 加入了iCloud 云盘文件夹共享、“屏幕使用时间”中的限定通信、Apple Music 歌词实时显示等功能。这次更新还提高了 Mac 的稳定性、可靠性和安全性。

访达

允许选取可更改和上传文件的用户以及只能查看和下载文件的用户

提供访问权限控制，仅允许明确受邀的用户访问或者任何拥有文件夹链接的用户均可访问

屏幕使用时间

使用限定通信来控制一天内以及停用期间您的子女可以与谁进行双向通信

音乐

Apple Music 可实时显示歌词，点按歌词视图中的歌词即可跳到歌曲中喜爱的部分

Safari 浏览器

支持在兼容的电脑上播放来自 Netflix 的 HDR 内容

新增了复制标签页以及关闭当前标签页右侧所有标签页的控制

可选择将 Chrome 密码导入 iCloud 钥匙串，便于使用“自动填充”在 Safari 浏览器和所有设备上填充密码

Pro Display XDR

通过选择各种色域、白点、亮度和转换函数选项来自定参考模式，从而适合特定工作流程的需要

辅助功能

头控指针偏好设置可基于精确的头部动作移动屏幕上的光标

本更新还包括错误修复和其他方面的改进：

可将“高动态范围”内容输出到通过 DisplayPort 或 HDMI 连接且兼容 HDR10 的第三方显示器和电视

支持对 Outlook.com 帐户进行 OAuth 认证以提高安全性

支持在辅助设备上升级到 iCloud 提醒事项后迁移 CalDav

解决了“深色”模式启用后在 App 之间拷贝的文本可能不可见的问题

修复了 CAPTCHA 拼贴在 Safari 浏览器中可能无法正确显示的问题

解决了“提醒事项”可能针对已完成的提醒事项发送通知的问题