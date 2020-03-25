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苹果ARKit 3.5发布：充分利用iPad Pro 2020激光雷达

2020/3/25 12:12:34来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：懒猫评论：

苹果今天凌晨还发布了 ARKit 3.5，这一新版的AR框架可以使开发者在新 iPad Pro 中使用新的 LiDAR（激光雷达）扫描仪。据悉，最新的 ARKit 版本具有“几何场景”，“即时 AR”以及改进的“运动捕捉”和“人物遮挡”功能。

苹果今天在其开发者网站上发布了更新：

ARKit 3.5 利用 iPad Pro 上的新型 LiDAR 扫描仪和深度感应系统来支持新一代的 AR 应用，这些应用使用 Scene Geometry（几何场景）来增强场景理解和对象遮挡。现在，通过即时放置 AR，改进的运动捕捉和人物遮挡功能，iPad Pro 上的 AR 体验可以变得更好，而这一切都无需编写任何新的代码。

几何场景

通过“几何场景”，您可以使用标识地板、墙壁、天花板、窗户、门和座椅的标签来创建空间的立体图。对现实世界的深入了解为虚拟对象解锁了对象遮挡和现实世界的物理原理，还为您提供了更多信息来增强您的 AR 工作场景。

即时 AR

iPad Pro 上的 LiDAR 扫描仪可实现难以置信的快速平面检测，从而无需扫描即可在现实世界中即时放置AR对象。iPad Pro 会自动为所有使用 ARKit 构建的应用启用即时AR放置，而无需进行任何代码更改。

改进的运动捕捉和人物遮挡

通过 ARKit 3.5 在 iPad Pro 中应用，“人物遮挡”中的深度预测和“运动捕捉”中的高度估计更加准确了。这两个功能在 iPad Pro 上使用 ARKit 生成的所有应用中得到了改进，同样无需更改任何代码。

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关键词：苹果

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