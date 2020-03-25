特斯拉推出多项“花式交付”方案，无接触交车全程不见面

由于新型冠状病毒的爆发，特斯拉扩大了其新车交付选项，其中包括之前报道的“无接触交付”。特斯拉已经暂停了加州弗里蒙特、纽约布法罗两家工厂的生产，但是该公司将继续交付新车。

一个多月前，特斯拉曾在新型冠状病毒爆发的中国市场实施无接触交付流程。随着病毒的传播，该公司开始对其他市场的员工实施类似的社交隔离措施。据报道，该公司上周开始在美国实施这些措施。

本月中旬，特斯拉开始交付其跨界运动型多用途电动汽车Model Y。据报道，Model Y首批交付在美国犹他州进行。最近，该公司开始在美国大量交付这款车。

特斯拉在其官网的新页面中介绍了新的交付选项。根据汽车销售和交付中涉及的文书工作的监管要求，不同市场的交付选项有所不同。

特斯拉提供的新交付选项包括快速交付（Express Delivery）、特斯拉直接送达（Tesla Direct Drop），以及其他交付选项。其中，其他交付选项主要包括两种，即特斯拉员工直接交付（Tesla Direct）、物流公司交付（Carrier Direct）。

快速交付：新车将被送到用户指定的送货地点，用户通过特斯拉软件的位置跟踪工具远程指引到新车位置。所有需要的文件都将在车内等候，并通过高亮显示在哪里签名。当用户准备上路时，只需将他/她的文件交给出口处的顾问进行审查，该公司会为用户新车贴上临时标签和车牌。

通过车内特斯拉教程和汽车中央触摸屏上的用户手册，用户可以自己的速度探索汽车的精彩功能。所有的特斯拉配送中心都提供快速交付服务 。

特斯拉直接送达：这是一种完全无接触的交付体验。特斯拉将把用户的新车放在他们选择的地点，通常是家里或工作场所，而不需要任何互动。只要完成所有必要的文书工作，让特斯拉知道用户想把车停在哪里，该公司就会把车放下，用户通过特斯拉软件解锁。

请注意，付款、文件和电子签署协议必须在交付前全部完成，而且用户需要在24小时内通过预付费信封将剩余的实际文件寄回。通过第三方贷款和以旧换新的客户还没有资格享受这种交付服务。

特斯拉正迅速将这种新型交付方式扩展到新的州。目前，提供直接送达服务的地点包括：加州、夏威夷、印第安纳州、马里兰、明尼苏达州、密苏里州、内华达、新泽西、俄亥俄州、德州、犹他州、维吉尼亚州、华盛顿特区。

其他交付选项：特斯拉针对合格客户提供的其他交付选项包括特斯拉员工直接交付和物流公司交付。

特斯拉员工直接交付：特斯拉员工会在用户选择的地点（家庭、工作场所等）直接将新车交给用户。一旦车辆到达，用户将收到车辆的详细说明，迅速签署文件，并在几分钟内准备好驾驶。用户可以把签署好的文件留在车上，待完成后由特斯拉员工签字和收集。

去年夏天，特斯拉首次推出了“特斯拉员工直接交付”服务，这种交付服务目前尚未在加拿大、宾夕法尼亚州、马萨诸塞州或北卡罗来纳州推出。

物流公司交付：该选项适用于居住地和特斯拉零售店的距离超过350公里的用户，物流公司将把新车送到用户指定的交付地点。