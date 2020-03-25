多终端品类搭载紫光展锐芯片，全球已规模出货

今年以来，紫光展锐加速芯片品类布局，据官方消息，目前多终端品牌已经出货。

终端方面，海信手机F50 5G即将上市，搭载的是紫光展锐首款5G手机方案虎贲T7510，支持2G/3G/4G/5G通信网络和SA/NSA双模。

虎贲T7510是紫光展锐在2019年推出的第一款5G手机解决方案，由首款 5G 基带芯片春藤 V510 + 虎贲 T710 应用处理器组成。

LG新款W系列的LG W10和 LG W20在印度推出，两款手机均采用了紫光展锐虎贲SC9863A芯片，这是展锐主打的千元级4G平台，还应用在中兴、松下、海信、Alcatel、传音等多款智能手机上，有着高集成、低功耗的综合优势，还提供AI拍照、人脸识别等潮流应用。

诺基亚C系列定位为家人亲友间社交互动产品，集成了流行的网络社交服务，旨在让更多人利用手机与亲朋好友建立起更加亲密的联系。

根据媒体公开信息，诺基亚C2搭载的是紫光展锐4G芯片平台SC9832E，这款平台在性能、功耗及高集成度上达到了更好的均衡，全球大规模出货，被定位为4G入门级智能手机的首选平台。

被誉为“非洲手机之王”的传音，在印度市场主推 itel 品牌，今年2月份在印度推出VISION 1新品，搭载的是紫光展锐虎贲SC9863A平台，采用的是6.088英寸 HD + IPS水滴屏，以及增强的AI驱动双摄像头，有指纹和面部识别双重解锁方式。

除了终端品类，目前包括5G CPE、平板、录音设备等终端也已经推出。

上月底，中国联通推出自有品牌5G CPE VN007，定位千元旗舰，搭载了紫光展锐春藤V510，这是紫光展锐在2019年初推出的首款5G多模基带芯片。

CPE以无线接入的形式提供家庭宽带，运营商无需给用户拉光纤，只需要配备一台5G CPE设备，就能够实现高速互联网接入，千元定位有望开启家庭宽带无线时代。

搜狗在2月底通过线上发布会开箱演示了这款新品，它集录音、转录文字、语言互译等多种功能于一体，一机兼数职，售价近2500元。这款AI录音笔搭载的是紫光展锐4G平台春藤8541E，这是展锐面向物联网领域的高集成4G芯片平台，拥有更高的集成度、更强的性能以及更低的功耗。

此次疫情之下，网课教育兴起，平板电脑被定位为在线教育的最佳学习工具。这款教育平板搭载的虎贲T310，引入了大核CPU和中高端旗舰机普遍使用的DynamIQ架构，也应用在海信千元机F30S上。