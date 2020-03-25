富士康和纬创公司暂停印度工厂生产

3月25日消息，据国外媒体报道，由于受新型冠状病毒疫情影响，苹果的制造合作伙伴富士康和纬创公司已经暂停其印度工厂的生产。

富士康和纬创公司此举是为了遵守印度政府下达的21天禁令，从而帮助遏制新型冠状病毒的传播。

富士康表示，该公司将暂停印度工厂运营直到4月14日。与此同时，纬创公司也在遵守印度政府下达的政令。

富士康和纬创公司是苹果公司的制造合作伙伴，富士康在印度金奈生产iPhone XR，而纬创公司则在印度班加罗尔生产iPhone 7。

苹果首席执行官（CEO）蒂姆·库克（Tim Cook）表示，印度是该公司未来增长的“关键”市场，尽管该公司在印度本土市场的销量有所下滑。

除了富士康和纬创公司，三星、LG电子、小米、OPPO、vivo、联想旗下的摩托罗拉等公司为了遏制新型冠状病毒的传播，最近也暂停各自在印度工厂的生产。

本周一，三星电子表示，由于受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，该公司将暂时关闭位于新德里附近的诺伊达智能手机工厂的运营至3月25日。

与此同时，LG电子也表示，该公司位于印度诺伊达和浦那的工厂将关闭至3月底。其中，该公司位于浦那的工厂不仅生产洗衣机，还生产LG智能手机。

OPPO和vivo也于3月25日停止各自在印度大诺伊达地区工厂的生产。联想集团旗下的摩托罗拉也将关闭其印度工厂，但关闭时间目前尚不清楚。

此外，印度最大的智能手机品牌小米也加入了停产行动中。该公司表示，它将遵循印度政府的的封锁令。