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WeWork遭遇新危机：新冠疫情致其客户考虑取消合同

2020/3/25 20:23:37来源：新浪科技作者：李明责编：月生评论：

北京时间3月25日晚间消息，据外媒报道，遭遇上市失败的共享办公巨头WeWork本已处境艰难，而此次新冠病毒疫情又让WeWork的业务战略遭受致命打击。

过去，WeWork高管一直沉迷于在每个共享工作区里容纳更多的人。他们说，一个更拥挤的办公室有助于让这个空间看起来很活跃。当同桌在走廊里从对方身边走过时，还可能引发合作。当然，这么做还有另外一个好处，那就是最大限度地增加了每个共享办公室的营收。

但是，一场全球性新冠病毒疫情，仅仅几周时间，WeWork的这一战略就让客户变得提心吊胆。当前，绝大多数WeWork办公室仍然开放，尽管进来的人比以前少得多。只有在相关部门明确下令，或出现新冠病毒感染病例后，WeWork才会关闭办公室。

对于遭受上市失败打击的WeWork而言，新冠病毒疫情带来的并发症可能成为其致命打击。尽管WeWork同意在某种程度上放弃计划中的租金上涨，但拒绝向被困在家中工作的客户退还租金，也不同意他们无条件解除合约。与此同时，WeWork正试图与自己的房东重新谈判合作条款，以减轻财务负担。

报道称，此次疫情让共享办公企业（WeWork客户）的处境变得艰难，许多客户，尤其是小企业客户，纷纷考虑取消合同或被迫违约。而据WeWork招股书显示，截至去年6月，超过1/4的WeWork客户是按月租赁的

事实上，在新冠病毒疫情出现之前，WeWork的处境就已经很艰难。去年11月，WeWork曾宣布裁员约2400人。三位知情人士称，裁员仍在继续，上个月有数十名工人被裁减。本周二，WeWork又向纽约州提交了裁员申请，涉及到额外45名工人。

与此同时，现金仍是一个令人担忧的问题。WeWork上周表示，公司得到了关键投资者的支持，可以获得数十亿美元的债务。但招股书显示，在2016年至2019年上半年，WeWork净亏损高达41.94亿美元。

最后，就是这一次的新冠病毒疫情。对于面临经济困难或长期在家办公的租户，他们可能选择不续签短期租赁，这将使WeWork背负数十亿美元的长期租赁债务。

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关键词：WeWork疫情新冠病毒

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