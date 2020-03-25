爱立信发布“原生AI设计”：六方面引入人工智能，助运营商解决痛点问题

在今天举行的爱立信“5G，向新而生”线上发布会上，爱立信发布了全新“原生AI”设计，以独特的AI能力助力运营商解决痛点问题；同时发布了5G系统平台增强功能，以更先进的解决方案助力全球5G市场快速发展与行业应用落地，推动5G为创新赋能。

爱立信东北亚区研发中心总经理彭俊江指出：爱立信最新提出了“原生AI”设计，基于深刻的行业洞察与丰富的网络部署和运维经验，在产品设计之初爱立信就从底层架构层面将AI考虑在内，使AI全面融入到整个网络产品和服务组合之中。爱立信独特的AI能力，将助力运营商解决痛点问题。

据彭俊江介绍，爱立信“原生AI”设计提出从网络基础设施、网络性能、客户感知、运营效率、云原生核心网、节能环保六大方面入手引入AI，帮助运营商客户解决最严峻的挑战与痛点，让人工智能在最关键的位置创造价值。

AI新产品和服务层面，爱立信带来了以下几大创新：

一是全新的“智脑”网络服务，通过AI技术在问题实际出现之前就能及时发现并解决，预防重要事故的发生，为客户带来优异的网络稳定性；也为运营商打造了统一的数字沟通平台，通过更流畅的协作让问题可以更快地得到解决，实现更优质的网络性能和用户体验。

二是AI能源管理服务，将爱立信的现场经验与AI相结合，通过站点能源管理、电池状况预测、电力中断预测和智能电力源管理等多个功能，帮助运营商降低能耗，预计可以减少高达15%的运营成本和站点访问，减少30%因能源故障引起的断网。

三是增强的AI网络优化服务。爱立信在人工智能领域耕耘多年，已经取得了超过600项专利。最近爱立信与全球著名运营商日本Docomo签署了业界最大的AI网络优化项目合同；在国内，爱立信人工智能模块已经运行在国内主要运营商的网络上，并与中国联通在湖北成立了“人工智能应用联合实验室”，显著提升了网络运维效率。按照传统方式，4名专家需要2周完成的工作，智能模块仅需要5分钟，处理速度和准确率全面领先于业界水平，而且未来可以平滑升级支持5G网络数据。爱立信人工智能模块也在不断升级换代，可以基于运营商网络数据建模，支持多场景、多厂家，基于深度神经网络和多个AI算法综合建模后，实现对网络情况的智能预测，为网络智能自优化打下了坚实的基础。