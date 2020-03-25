从2G到4G，中国电信天翼UIM手机卡欣赏

2008年，中国电信成功收购CDMA网络，于当年12月月底推出天翼品牌，正式销售天翼手机及天翼UIM手机卡。



就北京地区来说，2G时代，天翼UIM手机卡容量不大，仅有32K，保存电话号码及短信数量十分有限；手机卡卡面图案单一。到了3G，天翼UIM手机卡种类较多，主要有天翼UIM卡，天翼3G国际卡（UIM），银联翼宝天翼手机卡（UIM）；手机卡有大小卡之别；手机卡卡面图案显然比2GUIM卡卡面丰富许多，足以显示中国电信业务类型日趋齐全。

而且，天翼UIM手机卡容量增至128K，保存电话号码及短信数量得到大增，基本满足了用户使用手机卡保存电话号码及短信的需要。4G时代，天翼UIM手机卡有普通型手机卡（也分大小卡）及4G+UIM卡，此时不再单独发行国际卡，所有卡均支持国际漫游；4G+UIM卡卡托仅为普通型手机卡的1/2；手机卡容量亦提升到512K，支持电信业务种类更为广泛多样，用户感知更好。

笔者收藏手机卡多年，并致力于电信卡文化资料的蒐集与研究。文中手机卡配图均为本人藏品，供大家欣赏。

▲2G中国电信UIM卡

▲3G天翼UIM卡

▲天翼3G国际卡

▲3G银联翼宝天翼手机卡（UIM卡）

▲4G天翼UIM卡

▲4G+UIM卡（正面）

▲4G+UIM卡（背面）

作者：程京生(中国电信大客户服务支撑中心)