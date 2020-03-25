为避免引发众怒，GSMA决定给MWC 2020参展商退还部分费用

北京时间3月25日晚间消息，据国外媒体报道，2020年“世界移动通信大会”（MWC）主办方“全球移动通信系统协会”（GSMA）今日表示，已决定为MWC参展商退还部分费用。

MWC是全球电信业最大的展会，原计划于2020年2月24至27日在西班牙巴塞罗那举行。但受新冠病毒疫情的影响，GSMA已于2月13日宣布，取消2020年MWC大会。

至于展费问题，GSMA随后在发给参展商的邮件中称，GSMA目前所处的情况是前所未有的，也是无法投保的。因此，不可避免地要花一些时间来评估全面的影响，并商定一个解决方案。GSMA当时还表示，预计最迟在2020年3月31日之前给出方案。

2月下旬，GSMA在发给参展商的一封电子邮件曾表示：“由于属于不可抗力情况，根据我们关于‘展览、广告和赞助的标准条款和条件’第21.10条之规定，我们将不会提供任何退款。”

但今日，为了不引发众怒，确保MWC的未来，GSMA又转变了态度，决定向参展商退还部分费用。但GSMA同时强调，这只是善意之举，退款并不是GSMA的责任所在。

根据GSMA的最新决定，所有参会者的门票都将退还，对于花费低于5000英镑的客户，可以选择全额退款或125%的积分（可在未来三年内使用）。对于花费超过5000英磅的参展商，将获得一半的已支付费用，最高可达150000英磅，或者选择125%的积分。

这里所说的费用，包括参展商的前期MWC营销费用、交通费、住宿费，以及搭建展示用具和制造产品原型的费用。

此外，作为进一步的善意，GSMA还决定，2021年MWC大会的参展价格将与2019年相同。需要指出的是，现金退款仅限于在活动正式取消（2月13日宣布取消）之前，没有宣布退展的参展商。

在GSMA宣布取消MWC之前，英特尔、LG、爱立信、英伟达、亚马逊和索尼等均已宣布退出。

GSMA CEO约翰·霍夫曼（ John Hoffman）最后表示：“我们要感谢会员和合作伙伴的支持，以及运营商董事会的全力支持。在这个艰难的时期，我们比以往任何时候都更真诚地与世界各地受影响的人们在一起。”