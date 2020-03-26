全球网络带宽告急：Netflix被迫在更多国家降低画质

北京时间3月26日早间消息，据外媒报道，知情人士透露，在与互联网服务提供商和政府部门沟通之后，美国流媒体视频服务Netflix将降低印度、澳大利亚和部分南美洲国家的视频画质。

Netflix拥有全球最受欢迎的付费电视网络，同时也是全球第二大互联网流量来源。而第一大流量来源YouTube本周已经降低了世界各地的默认视频画质。

多地政府都希望能为因为新冠疫情而被困家中的数亿民众保留流量。在全球多地下达封城令后，作为互联网基础设施最大消耗者的流媒体视频需求量最近几周出现激增。

AT&T表示，Netflix在该公司网络上的流量最近达到历史最高值。而根据尼尔森的调查，美国上周的流媒体视频流量增长7%。

欧洲已经开始着手限制流媒体视频服务。在与政府官员进行沟通后，Netflix、YouTube、亚马逊旗下Prime Video和迪士尼旗下Disney+都承诺在欧洲减少带宽消耗。而作为一项预防措施，YouTube此后已经将这项政策在全球推行。

知情人士表示，Netflix尚未跟进YouTube的举措，该公司目前仅在与监管者和服务商沟通后逐一采取措施。例如，在Netflix承诺降低视频画质的印度，政府刚刚要求通过全国“封城”21天来遏制新冠疫情传播。这种传染病过去几个月已经在全球造成2万多人死亡。

Netflix和YouTube之前已经可以根据用户所在地区的网络状况调整用户的视频画质。在网速较慢的地区，用户观看到的画质会有所降低，以此避免视频中断。但这些公司目前也会降低网络状况良好区域的视频画质。

目前还没有证据显示互联网服务提供商或其客户遭遇大范围宕机或服务不畅。Netflix周三在美国和欧洲发生短暂宕机，但目前还不清楚是否与此有关。