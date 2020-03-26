Android-x86 9.0-r2 稳定版发布：内核升级至Linux 4.19 LTS

Android-x86 9.0-r2 已发布，此版本是基于 Android-x86 9.0 (pie-x86) 的第二个稳定版。

9.0-r2 基于最新的 Android 9.0.0 Pie 版本(android-9.0.0_r54)，与 9.0-r1 相比，此版本进行了重大升级，例如对Mesa Vulkan 的初始支持、在 Mesa 上支持 OpenGL ES 3.x、升级至 Linux 4.19 LTS 内核、支持 UEFI SecureBoot、新的安装程序以及其他更改。

更新内容：

· 底层升级至最新的 Android 9.0.0 Pie (android-9.0.0_r54)

· 内核升级至 Linux Kernel 4.19.110 LTS 版本

· 修复在 UEFI 模式下 iso 无法引导的问题

· 修复 Microsoft Surface 3 的音频问题

Android-x86 是将 Android 移动操作系统移植到采用 Intel 及 AMD 的 x86 处理器的设备上运行的非正式尝试性项目，该系统并非基于 RISC 的 ARM 芯片。该计划始于对安卓源代码的一系列补丁，以让安卓能运行在各种各样的上网本和超便携移动个人电脑上。

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