新冠疫情、在家办公等因素刺激苹果MacBook/iPad需求

一份供应链报告显示，尽管在新冠状病毒爆发期间，大多数商店关门，许多消费者面临财务问题，但对MacBook和iPad的需求仍然是积极的。也就是说，在家办公，反倒刺激了这些电子产品的售卖。

关注产业链新闻的Digitimes说，参与苹果新产品供应链的供应商正在加大生产力度，尽管他们担心冠状病毒的存在，但到目前为止，订单没有减少。苹果尚未削减2020年与上游供应链的任何订单，但相关上游供应商也仍在密切关注冠状病毒的发展。用于笔记本的剪刀式键盘的供应商正在继续增加产能，这种键盘用于16英寸MacBook Pro、新款13英寸MacBook Air以及即将推出的11英寸和12.9英寸iPad Pro的妙控键盘。作为蝶式键盘的替代品出现。

新冠病毒的爆也正在各个方面威胁着苹果。供应链问题可能会限制产品供应；Apple Store关门意味着更少的顾客有机会看到新品；经济低迷造成的不确定性意味着消费者可能不太愿意在电子产品上花太多钱…… 就在今天，印度一项为期21天的禁售令导致该国所有iPhone产品停产。

然而，越来越多的人开始在家工作，以及在停工期间想要娱乐等需求，也在刺激用户对MacBook或iPad等产品的需求。

这种情况实际上已经在中国上演，虽然国内的疫情已得到控制，但多数学校仍未开学，网课成了学生们上课的主要方式。出乎意料的是，这一行为明显刺激了iPad的售卖，目前在苹果官网，10.2英寸的iPad，以及新iPad Air等性价比较高的产品都要一个月之后送货。