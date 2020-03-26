完美兼容手柄！用iPhone/iPad也可以玩PS4了

用iPhone、iPad也能玩PS4？是的，而且这次可以更完美地游玩了！之前索尼曾经发布一个“PS4 Remote Play”的应用，上架了Google Play和App Store，通过它就能够用网络连接PS4，在手机平板上玩PS4游戏。而在安卓10和iOS 13/iPadOS中，还新增了原装PS4手柄的支持，体验更加完美。下面就以iPad为例，为大家讲讲如何在移动设备上玩PS4。

首先，需要安装PS4 Remote Play这个索尼官方出品的应用。注意，这一应用虽然支持简体中文，但并没有在国区App Store上架，iOS用户需要先将App Store切成日区、美区等，才能搜索下载得到。

App Store换区教程

注意，iOS上的App Store在换区的时候，确认表格可能会有填写支付方式的选项，但其实PS4 Remote Play是免费应用，不需要指定支付方式也可以下载安装，因此这栏空着就可以了。

在日区、美区等App Store下载PS4 Remote Play

下载了PS4 Remote Play后，我们需要用蓝牙连接PS4手柄，这在PS4 Remote Play的界面中也有提示。

按下PS4手柄的SHARE和PS键，匹配iPad

同时按压PS4手柄的SHARE和PS键，直到手柄开始闪光。开启iOS的设置，在蓝牙界面中找到“DUALSHOCK 4 Wireless Controller”并连接。之后，iPad就可以用PS4手柄玩游戏了。

在iPad的设置中找到蓝牙列表，连接PS4手柄

开启PS4 Remote Play应用，登录你的PSN ID。注意，所登录的PSN ID必须和PS4上的一致，同时PS4需要保持联网状态，无论是开机还是休眠都可以。PS4最好拥有公网IP，网络类型为NAT2，这样连接会更加顺利，否则在互联网的环境下可能连接失败。

登录了PSN账号后，就可以连接PS4游玩了

PS4 Remote Play应用会自动连接PS4，之后iPad上就会呈现PS4的画面了。此时，你可以用屏幕虚拟键来控制PS4，连接了手柄的话也可以用手柄游玩。而笔者实际体验来看，延迟可以接受，画质也相当不错，用来玩一些不那么激烈的游戏，例如《闪之轨迹》这样的RPG，完全不成问题。当然，音游和FPS这样对延迟敏感的游戏就玩起来比较吃力了。

游玩效果，还是相当流畅的，画质也不错

不过，用PS4 Remote Play玩PS4游戏也存在问题。例如连接PS4手柄后，无法使用手柄上的触摸板和PS键，必须通过屏幕的虚拟触摸板、虚拟PS键使用相应功能。PS键还好说，很多游戏都会用到触摸板，操作起来就显得很不便了，希望日后能作出改进吧。

总的来说，如果你的PS4不在身边，而网络条件又允许，这的确是一个玩PS4游戏的好方法。出门只需要带上手机平板和PS4手柄，就能畅玩PS4，感兴趣的朋友不妨试试吧。