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Firefox 将支持强制启用 HTTPS 链接

2020/3/26 8:27:55来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

Mozilla 在最新上线的 Firefox 76 Nightly 版本中引入可选的 HTTPS-only 模式，该模式仅允许连接到 HTTPS 站点。如果一切进行顺利的话，Firefox 接下来可能会在稳定版中面向所有用户推出该项功能。

HTTPS-only 模式启用后，Firefox 会像以前一样加载 HTTPS 站点和资源。当检测到 HTTP 站点或资源时，浏览器将尝试将其升级到 HTTPS。如果升级成功，站点或资源就会被成功加载；反之，如果无法升级，那么站点或资源则将被阻止，从而可能导致站点无法访问或部分加载。升级失败时，Firefox 还会向用户显示一条内容为“Secure Connection Failed”错误的消息 。

对于运行 Firefox 76 或更高版本的 Firefox 用户来说，可以通过以下方式在浏览器中激活新的 HTTPS-only 模式：

  • 在浏览器的地址栏中加载 about:config

  • 使用顶部的搜索字段搜索  dom.security.https_only_mode：将首选项设置为 TRUE 可在 Firefox 中启用 HTTPS-only 连接；将首选项设置为 FALSE 以允许所有连接（默认）。

目前，尽管大多数的站点都已经支持 HTTPS，但还是有一些站点仍旧使用 HTTP。据 Mozilla 的统计数据透露，在所有 Firefox 连接中，使用 HTTPS 的占比就只达到了 82% 左右。

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关键词：FirefoxHTTPS

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