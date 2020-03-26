科普：新冠病毒会通过食物传播吗？拿到的外卖该如何消毒？

北京时间3月26日消息，在当前新型冠状病毒肺炎大流行的背景下，人们对这种病毒的传播方式充满了疑问。当你在杂货店狭窄的过道里寻找快速食品，或者在享用外卖时，你可能会想到一个问题：我们会因为食物而感染这种新型冠状病毒吗？

专家表示，目前还没有证据表明2019冠状病毒病（COVID-19）是通过食物传播的。美国北卡罗莱纳州立大学教授、食品安全专家本杰明·查普曼（Benjamin Chapman）指出：“没有任何证据表明食品或食品包装是感染COVID-19的原因之一”。他同时也强调，关于新冠肺炎和导致该疾病的新冠病毒（SARS-CoV-2），我们都还有很多不了解的地方。随着更多信息的出现，我们对该疾病传播和食物风险的认识也可能会改变。

▲ 目前没有证据表明COVID-19是通过食物传播的

不过，美国疾病控制与预防中心称，COVID-19的人际传播似乎主要是通过咳嗽或打喷嚏时传播的病毒颗粒。虽然从理论上来说，新冠病毒可以通过接触受污染的物体表面，然后再接触鼻子、嘴巴或眼睛来传播，但美国疾控中心认为，这并不是主要的传播方式。

为什么食物传播的风险很低？

即使新冠病毒存在于食物上，或者食品工人受到感染，也还有若干因素可能会降低该病毒通过食物传播的可能性。

首先，采取预防食源性疾病的食品安全措施会减少任何病毒颗粒通过食物传播，这些措施包括勤洗手、清洗食物表面和器皿，以及将食物煮至适当温度等。查普曼在接受采访时表示，在如今的食品领域中，我们已经考虑了很多与食品安全相关的事情，并一直在努力避免病原体在一定时间内由食品传播给人类。

另一个因素是新冠病毒的生物学特性。诺如病毒等一些食源性病毒可以在物体表面和食物中存活较长时间（数天至数周），而初步研究发现，这种新型冠状病毒可能在某些表面存活几小时到几天。与细菌不同的是，病毒不能在食物中生长，因此食物中的病毒数量会随着时间的推移而减少，而不是增长。

此外，这种类型的病毒在理论上难以存活于酸性很强的胃里。“这是与食物有关的好消息，”查普曼说道。尽管如此，人们通过口腔接触，或食用受污染食物而感染新冠病毒的程度仍不清楚。查普曼表示，并不是说完全不可能通过食物感染COVID-19，“总是有这种可能性。但我希望根据最好的科学和证据做出最佳的风险管理决策，而我们目前在这方面还没有任何证据。”

疫情期间关于食品杂货和外卖的注意事项

虽然从食物中感染新冠病毒的风险可能很低，但是你可以采取一些步骤来进一步降低风险，以下就是一些简单的建议。

现成食物：

用水清洗新鲜的水果和蔬菜总是没错的，即使没有新冠病毒大流行，这么做也可以清除食物中的污垢、碎片和杀虫剂，并降低食源性细菌的水平；没有必要用肥皂洗食物，“肥皂是给手用的，不是给食物用的，”查普曼说道。

如果你担心食品包装，你可以在处理完包装后仔细洗手。查普曼表示，如果你担心食物的安全性，可以将食物在65摄氏度的温度下加热3分钟，这将显著降低任何病毒颗粒的水平。

外卖：

来自餐馆的食品风险真的很低，因为食品行业的员工已经提高了食品安全意识。为了进一步降低风险，我们可以在处理食品包装或外卖袋后洗手。食品行业的雇主也需要制定强有力的员工健康措施，这对食品安全和他人健康都非常重要。如果食品工人和外卖派送员开始感到不适，应该马上寻求医疗帮助。