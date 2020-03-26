IT之家 iOS 7.09 更新：二手交易圈支持闲鱼App跳转及大量改进

IT之家 iOS版 7.09 今日更新上架发布！

上周7.08的更新没有发布文章，今天一并补上吧。IT之家 iOS 版在 7.09 和 7.08 里面重点做了大量问题修正和体验改进，感谢大家每次在IT圈软媒产品区和产品发布文章评论区的反馈！



特别要说的是，IT之家 7.09 新增了对闲鱼App的跳转支持，原因是IT圈新近开通了「二手交易圈」，方便大家置换出售闲置的东西，有需要的可以去这里转转。大家一定要注意圈规里面的注意事项，防止交易中发生不愉快的事情。

这两个版本的更新比较多，大家看下更新历史吧，随后还有「云日历」iOS 新版的上架发布。

IT之家 iOS版 7.09 更新日志

新增：功能 - 圈子支持识别闲鱼链接跳转至闲鱼App



改进：功能 - 旁白下个人中心页面焦点整合，增加转子操作

修正：功能 - 发表评论成功后自己的机型小尾巴乱码问题

修正：界面 - 帖子详情页查看「热门」回帖时可以切换倒序问题

修正：界面 -「加号」菜单反馈入口发帖成功后，不能退出已发布帖子界面问题

修正：界面 - 帖子详情页顶部帖子分类按钮被遮挡问题（iOS 10）

修正：界面 - 文章详情页标题包含数字或者字母不能换行时，导致的排版异常问题

修复：功能 - 文章页面浏览图片滑动退出时可能闪退问题 修复：功能 - 从个人中心页面举报帖子时可能闪退问题

IT之家 iOS版 7.08 更新日志

新增：功能 - 圈子列表界面点击单条帖子的评论按钮直达帖子二楼

改进：界面 - 评论「神评」印章配色调整、帖子「精华」「优秀」印章使用新样式

改进：界面 - 文章详情页/评论页评论菜单背景添加点击隐藏手势

改进：功能 - 「热评」栏目新增长按评论弹出评论菜单

修复：功能 - 在文章详情页左滑进入评论界面时可能闪退问题

修复：功能 - 由 3D touch 触发评论菜单时，评论菜单中的功能异常问题

修复：功能 - 「注销账号」界面切换日夜间模式时可能闪退问题

修复：功能 - 分享面板按钮根据使用频率排序时异常问题

修复：功能 - 评论展开页面加载某些评论时显示异常问题

IT之家 iOS版 7.07 更新日志

改进：界面 - 文章详情页/评论页面的评论菜单添加背景

改进：功能 - 设置中退出登录添加确认步骤，避免误触

改进：功能 - 旁白下分享界面添加返回手势



改进：界面 - 圈子帖子详情页楼主、管理员标签大小调整，更协调

改进：功能 - 旁白下热评栏目屏蔽无关内容焦点，将其转化为转子操作



修复：界面 - 分屏状态下评论界面底部工具栏被遮挡问题（iPad）

修复：界面 - 正在加载动画界面动画位置异常（iPad）

修复：界面 - 分屏状态下首页「加号」弹出菜单显示异常问题（iPad）

修复：界面 - 横屏状态下从「搜索」界面进入「扫一扫」界面时显示异常问题（iPad）

修复：功能 - 热评栏目页面「支持」「反对」操作之后再次加载时状态错误问题

修复：功能 - 圈子的浏览历史，不在圈子首页列表进入圈子详情时出现未记录问题

关于 7.x 后续版本

接下来 7.10、7.20 会有什么，重点的我来说说——

大家一直期盼的“产品库” 功能进入紧张的冲刺期，项目比较大，所以还需要一写时间；

“壁纸库” 立项；

首页底部工具栏“加号菜单”将取消，引入“发现”频道，上面的产品库、壁纸库，还有之前的DXO排行榜、CPU/GPU天梯等，都会划入发现频道，同时，还有新鲜有意思而且特别实用的玩意会在这里出现；

金币商城开始支持全金币兑换“腾讯视频”、“爱奇艺”等数字权益产品；

广告大瘦身，大幅减少信息流内的商品等广告，让阅读更舒适，最大化提升大家的阅读体验；

编辑文章的质量控制系统，这个对大家暂时不可见，内部正在利用各种手段来提升文章质量，提升编辑专业能力，后期编辑的打分可能会给大家公开，这个正在草拟阶段……



版本下载

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

文末下载信息



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