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苹果Pro Display XDR显示器现已支持自定义参考模式

2020/3/26 11:53:06来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：懒猫评论：

苹果公司周二为其 Pro Display XDR 显示器发布了固件版本 2.2.2，增加了对自定义参考模式的支持。需要指出的是，该功能还需要 macOS 10.15.4 支持。

苹果在一份新的支持文档中表示，高级用户现在可以通过选择各种色域、白点、亮度和转换函数选项来自定参考模式，从而适合特定工作流程的需要。

当 Pro Display XDR 有固件更新可用时，系统可能会提示您重新启动以应用更新。否则，下次显示器断开连接并重新连接到Mac或电源时，将应用更新。要检查显示器的固件版本，请单击 Apple 图标>关于本机>系统报告>图形卡/显示器。

Pro Display XDR 起售价为 39999 元，是一款 32 英寸的 6K 显示器，具有 P3 广色域和真正的 10 位色彩支持，1600 尼特的峰值亮度，1,000,000：1 的对比度，它与 2019 Mac Pro，2018 和更高版本的 15 英寸和 16 英寸 MacBook Pro，2020 MacBook Air 和 2019 iMac 型号相兼容。

此前用户一直有疑问，如此专业的一块显示屏，为何迟迟未推出自定模式。现在该模式已经推出，Pro Display XDR 用户不妨关注一下。

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关键词：苹果

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