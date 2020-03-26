疫情重创谷歌、Facebook广告收入，今年预计少赚440多亿美元

3月26日消息，据外媒报道，随着新型冠状病毒疫情爆发，全球广告支出正在大幅下滑，数字广告巨头Facebook和谷歌受到的打击首当其冲，或损失惨重。

据考恩公司(Cowen&Co.)分析师估计，在2020年，这两家互联网巨头在全球的广告收入合计可能减少440多亿美元。不过，即使营收出现两位数的下降，谷歌和Facebook仍将继续保持巨额利润。

分析师预计，在2020年，谷歌的广告净收入约为1275亿美元，比之前的估计减少了286亿美元，下滑18%。Facebook今年的广告收入预计为678亿美元，比之前的预测下降了157亿美元，减少19%。

Facebook高管周二在一篇博客文章中披露，即使在采取积极行动帮助阻止新型冠状病毒传播的国家，该公司的广告业务也出现了疲软。

Facebook主管分析业务的副总裁亚历克斯·舒尔茨(Alex Schultz)和工程副总裁杰伊·帕里克(Jay Parikh)写道，在疫情期间，Facebook的总使用量有所增加，上个月在受影响最严重的国家，消息发送量增长了50%以上，但“我们没有将许多参与度提高的服务货币化”。

约翰·布莱克利奇(John Blackledge)领导的考恩分析师团队在3月25日的一份报告中写道，2021年，Facebook的广告业务预计将“反弹”，同比增长23%，达到830亿美元。

虽然Facebook和谷歌的利润预计都将出现两位数的下降，但仍将达到数百亿美元。考恩分析师预测，2020年全年，谷歌将产生543亿美元的运营利润(调整后的EBITDA利润率为43%)，Facebook将实现337亿美元(49%的利润率)。

其他依赖广告收入的互联网公司预计也会受到疫情的重创。考恩公司将Twitter全年营收预估为32亿美元，比之前的预估下调18%。而Snap广告销售额预计为16.6亿美元，比之前的预估低30%。

与此同时，考恩分析师表示，与其他大型数字平台相比，亚马逊的广告业务“通常较少受到”经济低迷的影响，因为该公司的广告大多与产品搜索有关。

就整个美国广告业而言，考恩将2020年的营收预期下调至2120亿美元，同比下降11%，与该公司此前预测的2560亿美元相比下降了17%。分析师指出，2020年美国广告支出下降最快的行业是旅游、零售和汽车。