Intel 出手，将减少 Win10 Chrome/Chromium 版 Edge 功耗

IT之家3月26日消息 Chromium平台现在是网络浏览器市场的王者。但是，基于Chromium的Chrome浏览器也成为Windows设备上的耗电大户。

如果你觉得笔记本电脑中的Chrome浏览器正在消耗太多的电池电量，那么现在对你来说有个好消息-英特尔正在与Chromium工程师合作，以改善Chromium平台的功耗。而Chromium 版 Edge也可以受益。

据英特尔称，他们的某些最新处理器（例如Ice Lake）支持“RGB10 overlay”技术，从而降低了功耗。英特尔表示，正在开发Chromium的一项新功能，该功能将允许通过这种基于处理器的技术播放HDR视频，从而提高电源性能。

英特尔工程师表示，“自从Icelake开始，英特尔平台就开始支持通过其RGBA10格式的overlay技术输出HDR内容。启用此功能将在基于Icelake或更高版本的设备上提供更好的电源性能。”

毫无疑问，Chromium浏览器拥有超过20亿的安装量，主导着浏览器市场，这是非常急需的改进。英特尔已经开始研究，但是该功能不太可能很快出现。

Google最近宣布，由于世界范围内的新冠病毒情况，它将暂停发布Chrome 81，而且也决定不再推出Chrome 82。

Google的下一个计划发布版本是Chrome 83，该公司的决定也将对其他基于Chromium的浏览器（包括微软 Edge）产生相同的影响。

IT之家此前报道，微软还推迟了其Edge浏览器的功能更新，仅在需要时才会发布安全更新。Edge 81（已经在Beta通道中）将不会在短期内发布给消费者和企业。

微软将Edge更新推迟了几个月，并且只会发布稳定性更新。鉴于目前包括Google和微软工程师在内的许多人正在家里工作，此举并不令人惊讶。