防护装备不足、6名同事确诊：亚马逊仓库员工人心惶惶

Fastcompany今天刊文称，亚马逊仓库不断有员工被确诊感染新型冠状病毒，公司不仅不能提供充足的个人防护设备，还无法确保安全的社交距离，让员工感到人心惶惶，以下为文章摘要：

上周，亚马逊宣布将新招聘10万名员工，处理新冠肺炎疫情期间迅猛增长的订单。

公司创始人、CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)对亚马逊在疫情期间的定位是必不可少的公共资源。他在亚马逊官方博客上发文称，“我们向全球各地的人们提供至关重要的服务，尤其是包括老年人在内的受新冠肺炎影响最大的人群。”

为了提高吸引力，亚马逊将最低工资由15美元上调至17美元。贝佐斯在博文中说，“我们希望，因疫情放假的人在重回工作岗位前能暂时来亚马逊上班。”

亚马逊订单执行中心

在招聘新员工的同时，亚马逊似乎未能善待老员工。与欧洲的员工相似的是，位于美国境内的多个亚马逊订单执行中心的员工，都表达了对东家的不满：安全防护措施不足、完成任务的巨大压力。

在采访数名亚马逊美国员工和劳工权益保护人士后，Fast Company发现亚马逊仓库员工面临防护措施不足、工作负荷大和社交距离指南与官方建议相抵触的问题。

全球范围内新冠肺炎确诊病例超过46万，死亡病例超过2万，全球诸多国家和地区采取了关闭学校、餐厅、博物馆、酒吧等公共场所的措施，要求数亿人口待在家中，避免不必要的外出。亚马逊仍然要求仓库员工正常上班，甚至被强制加班，以处理迅猛增长的订单。

在位于纽约斯塔顿岛的JFK8订单执行中心工作的一名亚马逊员工表示，“在疫情期间，每次走进单位大门，就意味着被感染的风险就会增加一分。我的意思是，让公众能收到购买的商品与员工的健康，哪个更重要？”最近，这家订单执行中心的一名员工被确诊感染新型冠状病毒。目前，8家位于美国的亚马逊订单执行中心，有员工确诊感染新型冠状病毒。

安全防护措施不足

上周末，多名亚马逊员工下了S40公交车，进入JFK8的仓库，他们佩戴着各种不同的防护装备，有的佩戴着供医护人员在救治新冠肺炎患者时佩戴的N95口罩，有的佩戴着外科口罩和防尘口罩，一名员工甚至佩戴着棉纱口罩。

这一场景表明，员工在保护自己健康方面可谓“八仙过海，各显神通”，也表明亚马逊管理层在这方面没有给予他们必要的指导。非营利的员工权益保护机构联盟Athena向Fast Company提供了亚马逊发送给仓库员工的消息（发送时间是3月15日）的截屏，建议员工保持“约3英尺“的社交距离。

在位于纽约皇后区的一家订单执行中心，标语牌上写着，“为了确保工作场所安全，请保持最少1米（约3英尺）的社交距离。”这家订单执行中心上周出现首例新冠肺炎确诊病例。

亚马逊发送给仓库员工的信息

新型冠状病毒在密闭空间内极易传播。美国疾控中心建议人与人之间保持6英尺社交距离的原因是：新型冠状病毒可以以气溶胶形式在空气中悬浮约30分钟，落到物体表面能存活数个小时

据芝加哥大学研究人员、研究仓库设计的物流专家贝斯·古特利乌斯（Beth Gutelius）称，在亚马逊仓库内保持建议的社交距离实际上是行不通的。每个订单执行中心都有数千名员工，工位之间的距离各不相同。每件商品需要经过数道不同的工序，才能完成打包。

研究发现，新型冠状病毒在纸箱上能存活最长24小时，在包括塑料在内的其他材料表面能存活数天。显而易见的是，如果感染新型冠状病毒的员工与其他员工距离过近，甚至是对着商品打个喷嚏，病毒就可能在仓库员工间传播，甚至买家也可能会被感染。

亚马逊坚称公司采取了多种防护措施。一名亚马逊发言人在电子邮件中阐述了公司用来防止新型冠状病毒在订单执行中心传播的数项措施，其中包括加大对门把手、电梯按钮和储物柜等人流量较大区域的消杀力度，拉大休息室中桌子的距离，要求员工感觉身体不适时待在家中。

但员工们认为，这些措施是不够的。在JFK8工作的一名员工向Fast Company表示，“公司说已经采取措施保护我们的安全，但实际上并没有。虽然提供了洗手液，卫生间卫生得到改善，餐厅内餐桌之间的距离拉大了，但员工工作时仍然聚集在一起。”

工作强度大

亚马逊臭名昭著的工作环境，进一步加重了员工的不满。据工会组织New York Communities for Change资深主管圣扎迦利·勒纳（Zachary Lerner）称，亚马逊给员工定的指标很高，因此员工在上班期间高度紧张。亚马逊发言人向Fast Company表示，“我们根据员工相当长一段时间的表现考核员工绩效，我们知道，有诸多因素能影响员工完成每小时或每天绩效的能力。”

《大西洋月刊》上个月刊文称，根据绩效考核标准，部分亚马逊仓库员工需要每11秒钟扫描一件商品，相当于每小时扫描数百件、每天扫描数千件商品。这意味着员工连去卫生间的时间都没有，更不用说认认真真地洗手了。

亚马逊明尼阿波里斯市订单执行中心员工威廉·施托尔兹（William Stolz）表示，“公司告诉我们说要认真洗手和清洁工位，但我们根本没有时间这样做。”

根据Athena获得的另一条信息，员工还被要求“必须加班”。亚马逊在这一信息中称，如果员工不加班，又不请假，就意味着“离职”。亚马逊发言人没有披露有关“离职”的详细信息。

亚马逊要求仓库员工加班的信息

关键岗位理应获得合理报酬

亚马逊已经制订了一些应对疫情的政策。亚马逊表示，3月底前将让员工无条件休无薪假，对于确诊感染新型冠状病毒或居家隔离的员工，可以休两周的带薪病假。

但员工权益保护人士对这些政策足以阻止新型冠状病毒在仓库的传播持怀疑态度。Athena主任达尼娅·拉金达拉（Dania Rajendra）说，“我们都知道当前要进行新型冠状病毒检测有多难，但对于依靠工资过日子的员工来说无薪假没有意义。这会造成一种情况：即使感到身体不适，依靠工资过日子的员工可能仍然会硬撑着去仓库上班。”

很显然，对于千千万万居家隔离的美国人来说，亚马逊是不可或缺的。《纽约时报》刊文称，与上年同期相比，过去1个月亚马逊纸巾和卫生纸销量增长了2倍，感冒药销量增长了8倍。

为了减轻物流压力和向最需要的人提供帮助，亚马逊在美国、意大利和印度只处理生活必需品和医疗用品订单。

古特利乌斯说，“不可否认的是，亚马逊当前提供关键服务。我们被告知，居家隔离是遏制病毒传播的唯一途径。网上购物确保其他人员能保持安全的社交距离。对于医疗力量薄弱的州的居民而言，在亚马逊平台网购而非到超市购物，有助于他们更好地保护自己的健康。”

古特利乌斯说，如果亚马逊的服务确实是关键服务，在疫情期间它应当给予仓库员工与其他关键岗位员工相同的待遇，例如，给予他们高于每小时2美元加班费的经济补偿。

这也意味着给予他们充足的防护设备，例如口罩和手套。一名亚马逊发言人称，在JFK8工作的员工可以在“建筑物内的多个自动售货机”上免费获得个人防护设备。

不过贝佐斯在博文中承认，亚马逊无法为员工获得足够的个人防护设备，“我们已经下单采购数百万只口罩提供给无法在家远程办公的员工和外派员工使用，但交付量极少。全球范围内口罩供应都相当紧张，当前主要被分配给最需要的医院和诊所使用，这是可以理解的。一旦能够采购到口罩，将优先供向人们提供重要产品的员工和合作伙伴使用”。

既然对员工健康非常重要的口罩在短期内难以做到供应充足，亚马逊鼓励员工遵循社交距离标准是理所应当的。

在施托尔兹看来，亚马逊在疫情期间的运营方式，不仅仅是对员工不负责，还会威胁到全体美国人的安全，“我希望人们理解，这不仅事关我同事的安全。如果我们在全国各地的订单执行中心不遵守与其他建筑物相同的安全社交距离标准，这对所有人来说都是一种威胁”。