罗永浩愚人节开始直播卖货，为何最终选择了抖音？

击鼓传“罗”一周后，罗永浩最终独家签约抖音，并于4月1日开启直播带货首秀。

自从罗永浩在微博高调宣布将进军电商直播以来，各路传闻不断。6000万签约抖音，8000万签约淘宝直播，快手要花1亿追着签约.......

假如上述传闻为真，那相比起电商直播发展的更好，带货基因更好的淘宝直播和快手，罗永浩为什么会选择抖音呐？

老罗为什么会最终选择抖音？

老罗与抖音合作是有迹可循。此外二者就有一定的合作基础，老罗的锤子科技和字节跳动就有合作的渊源。

2018年末，字节跳动就收购了锤子科技，紧接着，字节跳动陆续开始接收锤子科技的员工、办公地、技术专利，以及SmartisanOS和坚果手机。

此外在去年10月份的坚果手机发布会现场上，吴德周以新石实验室总裁的身份开场回应称，除了罗永浩以外，原锤子科技的软硬件核心团队都加入了字节跳动，原坚果品牌名称和英文品牌“Smartisan”都将保留。

所以相比起，快手和淘宝直播，罗永浩与字节跳动的联系更为紧密。

此外，抖音更需要罗永浩。

据光大证券数据显示，2019年直播电商总规模预计4400亿，其中淘宝占2500亿，快手宽口径统计占1500亿，而抖音直播仅占400亿。

这说明抖音直播带货的潜力很大，且亟待挖掘，而抖音与罗永浩独家合作，有利于抖音迅速在直播带货打出声量。

而与淘宝直播、快手相比，抖音还没有诞生标杆式的带货人物，淘宝有李佳琦，薇娅，快手有辛巴和散打哥，而罗永浩或许是个不错的选择。

“虽然淘宝直播和快手拥有更强的变现能力，但薇娅、李佳琦、辛巴等头部主播已经长期占据平台流量顶端，老罗去抖音占地为王是最好的选择。”一位直播行业人士表示，“抖音直播势必会倾斜大量的流量以及资源，来扶持老罗，这次独家签约老罗，或许是抖音发力的开始。”

而抖音正在密集推出多个直播带货活动。

疫情期间，抖音推出了“云逛街”计划，面向线下商场、门店、工厂、个体商家，提供10亿直播流量扶持。

2月28日，湖南株洲王府井百货在抖音进行直播，销售额超240万元。3月8日，上海新世界百货在抖音进行38小时的直播卖货，线上线下销售总和环比增长8倍。大连百年港湾奥特莱斯的一场直播中，14个品牌接力进行，吸引了79万人观看直播，带来86万元的销售额。

3月17日，长虹·美菱中国区总经理吴定来到抖音直播间卖货，最终成交45456个订单，销售额突破1亿元。

而就在罗永浩宣布入驻抖音的前三天，携程董事局主席梁建章也投身抖音，在三亚亚特兰蒂斯酒店开启了首场直播，并在1小时内卖掉了价值1000万元的酒店套餐。

“自带光环的老罗天生具有大流量，所以无论卖什么，都会有人来关注，这对急于发力直播带货的抖音来说算是天降福星。”直播的行业人士如此说。

老罗能成为下个李佳琦吗？

自带关注度的老罗肯定不缺乏流量，但能否把流量转化为销量成为他第一道要跨的坎。

“前几场直播数据肯定会非常好，但重要的是能不能一直持续下去。”一位淘宝MCN机构负责人对网易科技表示，对于直播带货来说，最后要拼的是低价，但价格在很大程度上取决于对供应链的议价能力。

而摆在老罗面前这些更为专业的问题需要更为专业的团队来支持。

媒体报道，李佳琦背后站着美ONE三百多人的团队，薇娅背后也有谦寻三百多人团队。谦寻CEO奥利曾在接受网易科技采访时表示，仅客服团队就有约百人。

反观老罗，其抖音账号认证信息为交个朋友科技首席推荐官。天眼查显示，北京交个朋友数码科技有限公司股东为黄贺和郝浠杰。公开报道显示，这两位正是此前子弹短信发布会上快如科技的产品经理。

“老罗要想走得远，需要更为专业化的团队。”上述MCN人士说。

“数码产品、文创产品并不是直播电商的主流，根据我们的过去直播的数据显示，买的最好的还是一些快消品，泛生活类的非标品，服装等，数码科技、文创产品高客单价，消费频次低并不想前面那个品类好卖。”另一位对接品牌方和主播的广告公司负责人表示到。

同时，她还认为，老罗的粉丝绝大多数是男性，冲动消费的意愿远低于女性，再碰上高客单的数码产品，“按下购买键的频率远低于李佳琦薇娅他们的粉丝。”

4月1日老罗就要开启直播带货首秀，到底能不能我们拭目以待？