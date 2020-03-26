卡内基梅隆为高中生开发编程课程，全免费，提供教师学生双界面

近日，世界著名学府卡耐基梅隆大学发表了一则声明：由于冠状病毒的影响，许多学校正迅速转向远程/在线教学,在这个充满挑战的时期，卡耐基梅隆大学计算机学院将提供一个免费的资源，为高中编程教育者和学生提供免费的教学课程。

这个学习课程有教师和学生两个终端，可以满足一些学校的远程编程教学需求。

之所以加上教师端，在Reddit上面的介绍贴上，课程设计人员表示，随着课堂向远程学习的过渡，我们相信传道受业的许多方面的重点都发生了转变，其中最重要的一个方面是学生的参与度，但有时这些学生是相对孤立的，所以专注于创造力、合作和互动是至关重要的。

而拥有教师端的课程可以允许老师充当学生学习的促进者，教师可以通过在线IDE和自动评分器为学生提供即时反馈，还有一个教师门户网站充分的资源，监测学生的进展，分配合作任务，远程测验和查看学生的成绩。

课程的内容是围绕创造力，解决问题和交互性而设计的，面向中学生的课程一共有两个，CS1和CS0。

CS1课程是为8年级或9年级的学生准备的，不需要有编程经验。课程设置的理念是让学会生解决一些有趣的问题，因为计算问题的解决是计算机科学的核心，因此课程选择在CS1中首先让学生接触图形问题。

CS1课程共有12个单元，课程分为CS1a（单元1-7）和CS1b（单元8-12）两部分，因此它可以作为一年的课程或两个学期的基础课程来教授。

该课程提供了基于浏览器的集成开发环境（IDE），学生将使用它来创建和运行他们的程序。它包含一个编辑器和编译器、一个自定义图形包和一个autograder，该autograder不仅能够对文本问题和解决方案进行分级，而且能够对各种图形问题和解决方案进行分级。

CS0是CS1的轻量级课程，准备学习CS1的学生可以先学习CS0入门，学习时长在30-35小时。

对于有编程教学需求的老师来说，选择这样一个课程却是能省不少事。除了面向高中生的课程，卡耐基梅隆还提供了AP-CSP课程，同时面向应用的CS2课程也在开发当中，预计明年可以上线。

课程注册链接：

https://academy.cs.cmu.edu/splash