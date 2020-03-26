华为P40 Pro宣传视频曝光：屏占比较高，矩阵后摄亮眼

IT之家3月26日消息 华为将于今日正式发布新款P40系列手机，同时网络上也流传出一组华为P40 Pro的宣传实拍及相应的视频。

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从泄露的宣传图片/视频来看，手机整体外观与先前曝光的海报一致：前置双打孔+矩阵后置4摄方案。同时预计华为P40 Pro背部将采用磨砂玻璃材质，从图片来看华为P40 Pro的正面屏幕屏占比较高，设备四边十分圆润，屏幕边框较窄。

IT之家此前报道，预计华为P40 Pro将搭载麒麟990芯片，拥有8+128 GB/256GB方案可选；采用一块6.58英寸90Hz AMOLED曲面屏幕，分辨率为2640x1200；将采用徕卡Ultra Vision后置四摄方案，包括50MP主摄+40MP辅摄+12MP摄像头+3D ToF传感器，其长焦摄像头支持50倍超感光变焦，摄像方面获华为XD Fusion Engine图像引擎支持，前摄由32MP主传感器+景深传感器组成；支持NFC和千兆WiFi。电池容量为4200mAh，支持最高40瓦的SuperCharge快充及无线充电。支持IP68防水防尘。

华为P40系列全球线上发布会将于今日晚间21:00召开。届时，华为P40系列、Watch GT 2e、EMUI 10.1系统等将正式亮相。IT之家将为大家带来华为P40系列全球发布会直播，并提供精美奖品三份作为互动奖品，欢迎关注观看。（华为P40系列全球发布会直播：点此观看）