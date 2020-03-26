国产FPS《光明记忆》提前结束抢先体验，限时售价19元

IT之家3月26日消息 由飞燕群岛工作室（FYQD-Studio）打造的国产第一人称射击游戏《光明记忆（Bright Memory）》现已结束抢先体验。该游戏今日在Steam国区登上了热销榜第一的位置，Steam商店为特别好评，目前折扣价为19元。

《光明记忆》官方发布公告：

各位玩家好！非常感谢各位玩家1年来对光明记忆的购买和支持。 今日我们宣布《光明记忆》提前结束抢先体验 我们已经把重心放在《光明记忆：无限》这款全新的续作开发任务当中。 即日起我们会进行为期一周的折扣活动来给予玩家一个低价购买的机会，在限时折扣后我们将对游戏进行一个小幅度的调价，目前暂定中国地区调价后为39元。 当然，所有购买此版本的玩家在发售时都将免费获得《光明记忆：无限》入库资格，具体发放升级资格的形式，怎么样才能让玩家在第一时间立即游玩，具体我们还在进一步讨论中。 此外，我们承诺此前在游戏商店页（早期访问）栏中所列出的更新条目会遵守执行，但这些更新内容会移动至《光明记忆：无限》这款新游戏中。

官方强调，购买《光明记忆》的玩家在发售时都将免费获得续作《光明记忆：无限》入库资格。昨日官方已公布《光明记忆：无限》的实机演示与新截图，这款续作目前开发进度约为35%，PC版预计在2020年内开发完毕，发售日暂未确定。

游戏介绍：

《光明记忆》第一人称动作射击游戏，操控不同风格的特殊能力，任意自由组合的技能打出一套华丽的连击。游戏故事内容以线性流程叙述，讲述超自然科学研究组织队员舒雅的冒险旅程。

2020年的未来城市中，超自然科学研究组织(SRO)在一次文物犯罪调查中，在一把古老宝剑里发现了能唤醒死亡生物的物质。第三方军队组织（SAI）想得到这一物质潜入了SRO的研究院，并改变传送器的坐标来到了北极边缘，在北极边缘一角中发现了一片空中大陆，那里有着大量的远古文明生物存活，超自然科学研究组织必须阻止SAI的企图，并调查出其中的真相。

最低配置：

操作系统: Windows 7 64 Bit

处理器: i5-3470 INTEL 或AMD 同级别

内存: 6 GB RAM

显卡: Nvidia GTX 660 or AMD Radeon HD 7770

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 4 GB 可用空间

（以上配置测试结果:720P低特效 [ 50~60帧 ] 1080P高特效 [ 27~45帧 ] ◆在750TI显卡下最低特效[20~45帧]）

推荐配置：

操作系统: Windows 10 64 Bit | 光线追踪要求 1903 版本以上

处理器: INTEL i7-4790K / Xeon E3-1231 v3 或 AMD 同级别

内存: 8 GB RAM

显卡: Nvidia GTX 1060 or AMD Radeon R9 390 | 光线追踪要求:RTX2060

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 4 GB 可用空间

（以上配置测试结果:720P低特效 [ 70~100帧 ] 1080P高特效 [ 55~80帧 ] ◆最佳体验显卡为GTX1060）

IT之家获悉，《光明记忆》是由国内飞燕群岛个人工作室继《战火风暴》后全新制作的另一款第一人称射击游戏作品。感兴趣的朋友们可以了解一下。

Steam商店地址：点击这里