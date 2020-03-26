云日历电脑版 1.20 重磅发布！全新毛玻璃透明界面、全新图标、全新适配

云日历 Windows版 1.20 极速版登场！全新界面、全新图标、全面适配高分屏/触摸屏/Windows10……

一小时前发布的云日历 iOS 版 1.13 还是老的图标和蓝色，而现在“抢先” 发布的云日历电脑版 1.20 则带着新图标新界面隆重登场。在 Windows 10系统下云日历的窗口默认为毛玻璃透明窗口，当然因为微软的 Fluent UI 还没完全成型，我们更倾向于那种窗口的马赛克模糊风格，和 macoS 下的毛玻璃特效相似，不会因为透明度而影响前台的可视性。Windows 7/8 下我们也正在测试，争取也尽早支持毛玻璃特效。

关于云日历电脑版 1.20 的全新界面，要特别感谢软媒和IT之家的老友“Terrel”，他的原型设计和后期的一些设计思考对这个版本意义重大。除了感激之外，也希望其他同学都能参与进来，共同设计出体验绝佳的跨平台软件产品，实用、好用、好看！



云日历电脑版 1.20 除了全新界面和全新图标，还加入了云日历App 扫描登录，全新日期/天气二合一卡片，日历组筛选功能，秒表工具，倒计时工具，万年历窗口双击日期创建日程……

另外，如果顺利，明天我们将发布魔方的新版本，相信很多朋友等了多年，我们这次除了日历产品，重点对主程序、雷达做了高分屏/触摸屏/Windows10等适配，以及雷达功能修复等等。

好了，先放图吧，——

▲ 上图：云日历运行后会自动替换任务栏右下角系统时间区，鼠标悬浮时就会弹出上面图片里面的基础窗口（目前只有 Windows 10 系统里是全局透明处理的）

▲ 上图是在任务栏时间区单击鼠标时，展开的整体窗口。

就在刚才在 iOS 版发布文章里秀出了这张截图，图中明月大人的“小三的生日”看的让人扼腕叹息，世风日下之人心不古……

▲ 上图，顶部导航默认为日历，点击工具标签，可以看到预置的几个小工具：公农历转换、节日大全、日期计算、秒表、倒计时、桌面日历、云记事（开发中），

▲ 上图：全新的设置窗口，全新的 Windows 10 范儿有木有

▲ 上图：外观设置，可以更换云日历窗口背景图（支持外部壁纸图片），对于无法支持Aero特效的Windows 7 家庭基础版或 XP 版本，这是个很贴心的设计

云日历 电脑版 v1.20 更新日志

新增：界面 - Windows 10下 U I界面默认全新的模糊效果

新增：界面 - 桌面日历和万年历，用户自定义背景图支持模糊设置

新增：功能 - 日期、天气二合一卡片

新增：功能 - 扫码登录

新增：功能 - 日历组筛选功能，方便控制万年历中的日程显示和提醒的各个日程

新增：工具 - 秒表功能

新增：工具 - 倒计时功能

新增：功能 - 双击日期创建日程

改进：功能 - 提醒到时的提醒弹窗，展示备注和地点信息

改进：显示 - 非重要节日显示颜色同农历颜色

改进：功能 - 调整城市限行字号和间距

改进：功能 - 桌面日历和万年历，用户自定义背景图支持模糊设置

改进：功能 - 悬浮窗卡片列表底部增加卡片编辑入口

改进：功能 - 万年历窗口改变窗口尺寸时的识别区域优化

改进：界面 - 设置页面改版，适配窗体模糊

改进：功能 - 部分用户遇到的任务栏区域会显示系统的时间悬浮信息的问题

改进：功能 - 天气变量少了小时和空气质量的解释

改进：功能 - 点击日历弹出的窗口，当节假日较多时显示不开的问题

改进：功能 - 点击日历弹出的窗口，单击提醒可直接编辑

修正：功能 - 触摸屏系统下，任务栏时间显示遮挡的问题

修正：功能 - 自动获取定位后，重名的地区在天气详情里显示错误的问题

修正：功能 - 缩放比例超过200%时任务栏时间区域出现裁剪的问题

修正：功能 - 天气变量展示窗口未适配高分屏的问题

修正：功能 - 升级历史窗口未适配高分屏的问题

云日历电脑版 1.11 更新日志

改进：界面 - 工具页面显示适配高分屏

改进：界面 - 登录页面支持对回车键的响应

改进：功能 - 设置中增加手动同步提醒和订阅

改进：功能 - 待办提醒弹窗增加完成待办按钮，方便操作

修正：界面 - 点击日期后的信息弹窗会超出屏幕外的的问题

修正：界面 - 天气详情页窗口周几显示错误的问题

修正：界面 - 高分屏下提醒弹窗不显示“查看详情”和“知道啦”按钮的问题

修正：界面 - 万年历窗口顶部能拖拽的问题

修正：界面 - 150%缩放下新建提醒按钮和订阅按钮少一像素的问题

修正：界面 - 体彩、福彩底部空白较多的问题

修正：功能 - 多线程数据库读写某些情况下会导致程序崩溃的问题

修正：功能 - 创建一条待办，悬浮窗日程卡片显示一条待办一条日程的问题

修正：功能 - Windows XP系统下不显示图片的问题

修正：功能 - Windows XP系统下不能自定义天气城市的问题

修正：功能 - Windows XP用户获取不了服务器数据的问题

云日历电脑版 1.10 更新日志

历时4个月！推翻历史，原生架构重新开发，数万行代码全面重写！

重大：性能 - 「极速秒开」，一点即开，淋漓酣畅！

重大：性能 - 原生架构取代框架模式，「大幅减少App内存占用」

重大：界面 - 「全新UI界面」，超越软媒时间、旧版云日历

重大：界面 - 「高分屏支持」，高DPI 125% 150% 200% 等依旧完美展示



改进：性能 - 大幅提高日历控件滑动时的流畅性

改进：功能 - 卡片未订阅时，用户点击设置按钮后弹窗提示是否马上订阅

修复：功能 - 农历生日解析不正确的问题

其他：重新架构，代码重写……海量的代码改进和调整……

云日历电脑版后续计划

首先，原生开发以及数月的针对性优化，云日历 安卓版/iOS 版开启速度提升了几十倍，基本上大家在用的苹果机型，都可以秒开。没有对比就没有上伤害，这儿还是用更新日志的形式来和大家说一下吧——



集成海量的功能订阅，海量的小组件/小部件 —— 安卓版大量小组件即将袭来，iOS版/iPadOS版已经集成9个负一屏小组件，我们在商店内同类产品的调查，全球范围内iOS日历软件的小组件都还没发现有比我们更多的，接下来，我们更会遥遥领先，又一个、一个、一批小组件会接踵而来。

跨越所有常见设备的云端数据全同步 —— 现已支持 iOS/iPadOS/安卓/Windows/macOS，接下来按照时间顺序，将陆续支持 Linux 和 Wear OS（具体时间待定）……

永久免费、纯净、无广告 —— 是的，永无广告，不接开屏广告，不做界面内任何广告位摆放，也永远恪守软媒创造正向价值的原则，不泄漏隐私，不作恶，不滥用权限。当然，之前有朋友担心没广告能撑下去多久，这点还请放心，我们会有自己的商业模式，例如高级功能的付费开通等，请大家放一万个心。

接下来，云日历完成秒开版之后，会对界面和功能上还会进行较大的改革，目前的体验还不是太满意，包括订阅体系、IT之家和微信账号登录等。云日历构架很大，会逐步掀开它的面纱，基础打好了，我们下面就跑的会快些了。请大家关注IT之家通知或云日历App更新历史。

云日历下载：

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：https://mytime.ruanmei.com/

下面这张图，恳请大家在微信/QQ/钉钉/微博等社交软件中分享给朋友！帮助软媒推荐这款纯净没有广告的好工具给大家！

一、云日历更新历史

电脑版1.20正式版：2020年3月26日

二、关于云日历

云日历，把握时间。

日程、天气、星座、黄历、农历、万年历、节假日、历史上的今天、世界时钟、吉凶、运势、限行日历、福彩体彩……以上目之所及，只是开始，即将掀开更宏伟的一幕。一切，都不会那么简单，一切，都力求简单。

云日历全平台产品，所有设备数据全部云同步，现已全面支持安卓、iOS/iPadOS/watchOS版本、Windows原生版、macOS，未来将支持Linux系统。

三、云日历电脑版部分界面截图

参看本文上方。

四、下载信息

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：https://mytime.ruanmei.com/

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