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ThinkPad LTE系列笔记本获2019年全时互联PC市场第一名

2020/3/26 19:03:00来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家3月26日消息 根据ThinkPad官方的消息，《2019年第四季度IDC个人计算设备数据跟踪报告》显示，2019年第四季度，ThinkPad Carbon LTE、ThinkPad X390 LTE两款内置LTE-4G数据模块的PC产品销量最高，斩获2019年全时互联PC市场第一名。

IDC预测，到2022年，超过15%的电脑将实现更新更好的交互方式互动，超过10%的电脑将更加便捷地与其他终端实现互联互通。

IT之家曾报道，去年10月，ThinkPad X1 Carbon LTE发布，不仅全系加入了LTE联网，更是标配6核低压i7和16GB内存，首发13999元起。ThinkPad X1 Carbon  LTE搭载了i7-10710U，这是一款6核12线程的低压处理器，标配16GB内存和512GB SSD，最高可选2TB。屏幕为14英寸，可选1080p，2K和4K HDR版本。新款ThinkPad X1 Carbon的机身非常轻盈，厚度只有14.95mm，重量也只有1.09kg。

ThinkPad X390 LTE同样最高搭载十代酷睿i7处理器，搭载英特尔UHD620显示芯片，最高可选配32GB内存，配合高达1TB固态硬盘，搭载英特尔傲腾增强型固态盘。

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关键词：ThinkPadLTE

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