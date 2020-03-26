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华为P40/P40 Pro/P40 Pro+国行发布时间公布：4月8日

2020/3/26 21:37:49来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月26日消息 华为P40系列全球发布会进行中，详见《华为P40系列全球发布会有奖直播》一文。，本次华为P40系列手机包括P40、P40 Pro和P40 Pro+三款手机，目前已经正式亮相。

在官方分享的宣传视频中，也正式公布了华为P40系列国行的发布时间——4月8日

在外观设计上，华为P40 Pro和P40 Pro+搭载业界首款四曲面水溢屏，屏幕四周微微呈现弧度，如将水杯倒满，流体边缘满而不溢，汇聚成充满张力的完美曲面。

P40 Pro+

相机方面，华为P40系列手机依次搭载了3、4、5枚摄像头，据官方说法，华为P40系列重新定义超清，不等同于像素堆叠，而是源于大底传感器和AI算法的力量，在多种光线环境下留住精细画质。

P40全系标配华为迄今为止最大的1/1.28英寸传感器、2.44μm大单像素尺寸，提供更多的进光量，全像素8核对焦实现白天黑夜快速精准对焦，更有XD Fusion图像引擎将画质提升至全新境界。

其中，华为P40 Pro在P30 Pro潜望式长焦的基础上增加超感光RYYB滤色阵列，无论渔歌唱晚或晨光熹微，都能让你拍出超清细腻的长焦画质。

华为P40 Pro+采用第二代潜望式长焦镜头，于精巧中再造精巧，实现10倍光学变焦及最大100倍数字变焦。

配色方面，P40、P40 Pro拥有亮黑色、深海蓝、零度白、冰霜银和晨曦金五种配色，P40 Pro+还引入了两种独特的配色，分别是陶瓷黑和陶瓷白。

和万千网友一起围观华为P40系列全球发布会，产品点评尽在IT之家「华为圈」。

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关键词：华为P40P40 Pro

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