华为P40/P40 Pro/P40 Pro+发布，将手机影像从陆地战升级到太空战

没有煽情，没有废话，余承东直奔主题：华为三款新旗舰P40、P40 Pro、P40 Pro+。

业界首个10倍光学变焦，100倍数字变焦，余承东自信的说道：P40 Pro+就是一部相机性能怪兽。很显然，最新发布的华为P40 Pro+，将手机影像从陆地战升级到了太空战，新一轮军备竞赛已然开启。

杀招：10倍光变 相机性能怪兽

P系列一直以来都书写着华为在手机影像方面的创新。P20系列开创了大尺寸传感器，P30系列改变感光和变焦的双重规则，如今P40系列将手机影像发挥到极致。用余承东的话来说，P40系列带来了“相机性能怪兽”。

P40全系标配了华为迄今最大的1/1.28英寸传感器、2.44μm大单位像素尺寸，提供更多的进光量。P40 Pro可实现5倍光学变焦、10倍混合变焦、50倍数字变焦；P40 Pro+的徕卡五摄让人见所未见：配备100倍双目长焦，10倍多反射潜望式长焦结构，通过5次反射延长光路，光程比上一代提升178%。

不仅如此，P40系列全新加入4000万像素超感光电影镜头，拥有1/1.54英寸的超大感光元件、等效18mm的超广角视野，以及与全画幅单反相同的3:2黄金比例。得益于每个像素可分别进行长、短、正常曝光能力，它能够拍摄动态范围宽广的硬件级HDR视频；还能将16个像素聚合为1个4.48μm超级像素，实现手机摄像ISO51200感光度、7680fps超高速摄影。

当然在性能方面，华为搭载了自家麒麟990 5G SoC旗舰芯片、可以实现更高速5G能力和Wi-Fi 6 Plus；屏幕更是采用了业界首款四曲满溢屏，营造了“无边视觉”的沉浸感。

比较意外的是，华为海外助手“Celia”首次出现在大众视野。据悉，此前华为手机海外使用的是语音助手是“Hi Google”。

华为方面表示，“Celia”的推出旨在为更多用户提供安全快捷的语音服务，让消费者能够更方便、更便捷地使用华为的智能设备。

据了解，现阶段通过“Celia”能够实现通过语音快速打电话、发短信、调整系统设置项基础操作，还提供定闹钟、看日程、设置提醒、打开手电筒、打开相机、听音乐、看视频、查天气、打开第三方应用、搜索多元化的语音操控技能。

目前，EMUI10.1版本“Celia”共支持英法西三种语言，在英国、法国、西班牙、智利、墨西哥、哥伦比亚上线。

又来：碾压苹果和三星

余承东的发布会惯例：PK苹果和三星。

首先在屏幕上，余承东就对比了华为P40系列与iPhone 11系列的对比，更小机身却hold了更大屏幕。

在拍照摄影方面，余承东每次都会PK一下苹果和三星。最经典的一幕是对比华为最新手机与苹果、三星的夜间拍照模式，苹果一定是漆黑一片，三星则是零星几点亮光，华为则呈现的一定是清晰大图。

此次华为P40也不例外。

当然，余承东不忘调侃一下友商推出的“1.08亿像素”。“即使友商采用了1.08亿像素，但底仍然没有华为P40大。”华为P40 Pro+搭载了徕卡五摄，1/1.28英寸大底，所谓的“底大一级压死人”。

余承东对比了华为P40 Pro和iPhone 11 Pro Max以及Galaxy S20 Ultra在弱光情况下成像。图片显示，其他两家漆黑一片，而华为的图像清晰可见，即使友商调教到暗光模式，成像效果也不如华为P40 Pro。不仅在成像方面，余承东还对比了夜景视频，华为P40 Pro同样“吊打”了苹果和三星。

在长焦方面，余承东也是再次“摩擦了”友商：其他手机厂商最多可以实现4倍光学变焦，而华为则可以实现10倍光学变焦。

解药：HMS生态在加速

除了硬核产品，此次发布会非常重要的一点就是余承东向外传递的，HMS生态拓展情况。这是华为海外求生存的解药。

余承东表示虽然华为新品不能使用谷歌服务，但已经在推出了替代品HMS，华为P40系列全面搭载。其介绍了HMS生态建设和HMS应用全球上线的最新进展。

据了解，HMS生态将通过P40系列这一载体覆盖全球170多个国家和地区。用户不仅能够通过华为应用市场（AppGallery）下载使用“全球化+本地化”应用，还可以体验到华为浏览器、华为云空间、华为主题等HMS应用。

华为方面透露，华为视频已经在全球26个国家和地区上线，华为音乐上线也超过100个国家和地区，包括P40系列在内的华为终端用户已经可以使用这些内容类HMS应用。

重要的是一些头部合作伙伴已经加入HMS生态。比如，华为视频已经与BBC达成合作，可以为20多个国家和地区的用户带来BBC NEWS视频新闻内容；携手了Rakuten为欧洲用户呈现好莱坞及最新的优质院线电影。

华为音乐也携手了华纳、环球、索尼音乐等伙伴，为全球100多个国家和地区的用户带来一站式的在线音乐服务，全球月活跃已经达到了1.6亿户。

目前，华为全球注册开发者已超过130万，接入HMS Core的应用数量超过5.5万款。

“华为的’全球化+本地化’方式，不仅可以给用户带来最好的应用体验，也可以各地创业公司有新的机会，建立共赢共生的生态模式，而不是一家独大。”行业人士如此评价道。

其实，华为HMS的出现很好的打破了谷歌垄断格局。作为鲶鱼，它将激活已然固化的生态市场，让消费者多了一份选择。同时，对于全球开发者而言，HMS将是一个超级入口，连接亿万活跃用户，迎接即将爆发的5G手机时代。

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