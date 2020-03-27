微软不做自己动手！教你换上Win10彩色磁贴

Win10的磁贴一直使用主题色，这就导致了一个问题，画面太素了。于是在很多民间Win10概念设计作品中，我们看到了为数不少的彩色磁贴作品。这些作品虽然无法满足每一个人的口味，但的确令人耳目一新。现在终于有了一款软件，能够将这个梦想变成现实，这就是——Win10磁贴美化小工具！

喜欢这样的开始菜单吗？

这款磁贴美化神器，是由一位国内作者开发，免费没有广告。除了变换磁贴背景色外，还能为磁贴添加任意的图片。接下来，咱们就一起看一看吧。

第一步. 双击启动软件，然后在开始菜单中找到你要美化的程序，比如“微信”；



这就是软件界面，简陋了点儿，但真的很好用

第二步. 右击“微信”，点击“更多”>“打开文件位置”，找到微信快捷方式；

找到软件快捷方式文件夹路径

第三步. 将“微信”快捷方式直接拖到路径框内，点击“背景颜色”为磁贴换色。如果你之前没有配色基础，最好的办法就是直接使用软件主题色！除此之外，软件也为我们提供了一个快速读取桌面颜色的方法，拖拽旁边的“放大镜”，即可快速拾取目标位颜色；

修改磁贴颜色

第四步. 如果磁贴的名称不符合需要，可以通过“文件名称”修改。此外你还可以指定，文字是使用白色还是黑色，尽管一般情况下这个都是由软件智能识别的，并不需要我们来管；

修改磁贴文字和颜色

第五步. 一切准备就绪，就可以点击最下方的“添加/更新磁贴”，将磁贴粘贴到菜单上，看一看对比效果吧，是不是还不错；

处理前后对比！

第六步. 重复上述步骤，直到把所有磁贴更新完毕；

除了从开始菜单修改磁贴颜色外，我们也可以右击程序，直接为其生成彩色磁贴。

添加右键菜单（需要用管理员身份运行）

首先，你需要以管理员身份运行软件。然后，勾选软件左下方的“添加右键菜单”。接下来在要修改的程序上右击鼠标，执行“自定义并固定到‘开始’屏幕”。最终美化软件将自动读取图标，拉下来的操作就和上面完全一样了。