美股连续反弹：道指又涨1300点创纪录，苹果涨5%

据外媒报道，美国时间周四，美国股市连续第三个交易日实现上涨，投资者没有理会首次美国申请失业救济人数破纪录的消息，同时美国参议院在新冠病毒疫情爆发之际通过了一项大规模经济刺激法案。

美国时间周四，道琼斯指数收于22552.17点，上涨1351点，涨幅6.4%，创下1931年以来的最大三日涨幅。过去三天，道琼斯指数累计上涨了20%以上。

标准普尔500指数收于2630.07点，上涨6.2%，也连涨三天。纳斯达克综合指数收于7797.54点，上涨5.6%。

在美国股市周四交易中，科技股普遍上涨，苹果股价收于258.44美元，上涨了5.26%；谷歌母公司Alphabet股价收于1161.75美元，上涨了5.38%；亚马逊收于1955.49美元，上涨了3.9%；微软收于156.11美元，上涨了6.26%；Facebook收于163.34美元，上涨了4.56%；甲骨文收于50.48美元，上涨了9.88%；IBM收于112.89美元，上涨了6.65%；奈飞（Netflix）收于362.99美元，上涨了6.02%；特斯拉收于528.16美元，下跌了2.06%；优步（Uber）涨7.37%；Lyft涨7.12%。

美股中的芯片龙头股普遍大涨，英特尔收于55.61美元，上涨了8.49%；英伟达收于257.24美元，上涨了4.73%；德州仪器收于107.76美元，上涨了8.67%；博通收于243.17美元，上涨了11.78%；高通收于68.98美元，上涨了10.15%；AMD收于47.50美元，上涨了6.43%；美光科技涨5.39%；应用材料公司涨9.99%。

在美国上市的中国互联网公司涨跌不一，阿里巴巴收于195.32美元，上涨了3.59%；京东收于42.01美元，上涨了1.6%；Baidu收于101.82美元，上涨了5.06%；拼多多收于37.01美元，下跌了0.67%；哔哩哔哩收于23.04美元，上涨了0.74%；爱奇艺收于19.51美元，上涨了5.18%；微博收于35.75美元，上涨了2.26%；新浪涨2.34%；搜狐涨4.04%；搜狗跌3.44%；携程涨3.9%；前程无忧涨9.7%；汽车之家涨1.5%；58同城涨1.25%；跟谁学涨1.38%；聚美优品涨4.02%。

波音、雪佛龙和沃尔格林（Walgreens）推动了道琼斯指数的上涨，三家公司的股价涨幅均超过10%。公用事业和房地产是标准普尔500指数中表现最好的板块，收盘均上涨逾7%。

就在美股开盘前一小时，美国劳工部报告称，上周首次申请失业救济人数飙升至328万人，创下历史新高。这个数据大大突破了美国“大衰退”时期创下的66.5万人的峰值，以及在1982年10月创下的69.5万人的历史最高纪录。然而，这一数据仍好于华尔街此前最悲观的估计。例如，花旗集团曾预计这一数据将飙升至400万人。

布莱克利咨询集团（Bleakley Advisory Group）首席投资官彼得·布克瓦（Peter Boockvar）在一份报告中称：“我们都能感受到由这个该死病毒引起的痛苦和经济损失，但是因为我们是如此接近渡过最糟糕的传播期，我们需要开始想像社会重启将是什么样子。”

美国时间周四，美国参议院一致通过了一项规模为2万亿美元的经济刺激法案，试图缓解新冠病毒疫情爆发带来的冲击。这项经济刺激法案目前正送交美国众议院，由于大多数众议员都已离开华盛顿，美国众议院将在当地时间周五上午进行口头表决，推动法案获得通过。美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）表示，这项法案将“在两党强有力的支持下”获得通过。在她发表上述言论后，美国股市触及盘中高点。

美国财政部长史蒂芬·姆努钦（StevenMnuchin）周四表示，该法案包括在三周内向民众发放援助支票。姆努钦表示：“我们决心立即让人们的口袋里有钱。”

资产管理公司富兰克林邓普顿的首席投资官艾德·珀克斯（Ed Perks）表示：“政策制定者这次值得高度赞扬。在我们应对这场危机的同时，他们已经解决了围绕金融系统的一些真正关键的系统性问题，让金融系统仍然能够继续发挥作用。”

美联储也已介入，以提振美国经济。除此之外，美联储还将利率降至接近零的水平，并宣布了一项前所未有的量化宽松计划。

在美股周四开盘前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，美联储保持经济稳定的“弹药不会用尽”。

在美股周四上涨前，标准普尔500指数和道琼斯指数实现自今年2月份以来首次连续两天上涨。美国时间周二，道琼斯指数创下自1933年以来的最大单日涨幅，以及历史最大单日点数涨幅，同时是标准普尔500指数自2008年以来表现最好的一天。

但在重返历史高点之前，美国股市仍有很多方面需要弥补。截止周四收盘时，道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数较上月各自创下的历史高点下跌了至少20.7%。

不过，著名基金经理保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）认为，在重新试探底后，美国股市将在未来三到五个月内走高。

琼斯周四接受媒体采访时表示：“我确实认为，一旦疫情曲线见顶，股市就会触底，我毫不怀疑股市会反弹。”