FydeOS for PC v9.1 发布，新增「系统设置」程序和燧炻传送功能

FydeOS 是一款基于Chromium OS开源项目的操作系统，无需Google服务，可创建本地账号登陆，带有完整的桌面版Chromium浏览器，并通过容器技术兼容安卓程序、带有GUI的Linux程序，是面向未来的云驱动操作系统。

FydeOS v9 又是一次大家期待已久的里程碑式的更新，希望本次更新所带去的新功能和新特性可以给你更好的 FydeOS 体验，让这个不一样的春天稍有一丝期待。其中，最值得一提的有：

Chromium 浏览器升级至 80.0.3987.*，同步了上游所有关于浏览器的新特性。

系统启动画面改为黑色背景，在屏幕亮度不可调节的时候对眼睛更友好。

添加「系统设置」app，将操作系统和设备相关的设置与浏览器的设置分离开来。你的所有 Chrome App、浏览器插件以及安卓程序一目了然。你可以更轻松的检查以及控制每个 App 的权限和更多设置，亦可更方便地管理并删除不需要的 App。

对平板模式交互方式的进一步优化。富媒体播放控制界面在锁屏状态下仍然呈现，在平板模式下关屏听歌时可更方便地控制。

将 Linux（测试版）所携带的默认容器升级到 Debian 10* 并默认开启硬件图形加速支持。

其中，在 FydeOS v9.1 中，做了如下更新和优化：

Chromium 浏览器升级至 80.0.3987.158，修复了一些安全性相关的问题。

在「文件」app 中内嵌了对「燧炻传送」的支持，让你更方便地与其它设备在局域网内传送文件。只需要在同一内网下的其它设备上访问 drop.fydeos.com 即可自动建立连接。

更新说明：https://fydeos.com/releases/9.1/amd64-fydeos/